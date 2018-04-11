Украина одобрила заявление Меркель по «Северному потоку-2»

«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом», — утверждают в Киеве.

«"Северный поток-2" перестают называть чисто коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы», — резюмировали в Нафтогазе.

10 апреля Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» невозможна без определения будущего украинского транзита. По ее словам, Германия считает важным сохранение поставок газа через Киев, пишет lenta.ru.

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер ответил, что в Москве никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. «Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», — пояснил он, добавив, что сохранение объемов транзита газа через Украину на уровне 10-15 миллиардов кубометров возможно, однако украинская сторона «должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

9 апреля Порошенко предостерег Германию от строительства «Северного потока-2» и предложил транзит газа.