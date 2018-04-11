среда, 11 апреля 2018 г.
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Кто повезет Россию на Чемпионат мира по хоккею?

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Олег Знарок официально не будет руководить сборной России по хоккею в предстоящим матчах "Еврочелленджа" с командой Норвегии. Ходят слухи, что Знарок не повезет сборную России и на ЧМ в Данию.

Как сообщил "Спорт-Экспресс" Илья Воробьев,  который уже на днях займет кресло главного тренера СКА, может возглавить и сборную России. Правда, пока ФХР на своем официальном сайте и в Твиттере разместила  информацию о том, что контракты с тренерском штабом еще действуют, но, если присмотреться к тексту заявления, то будет видно, что контракт Знарка заканчивается после ЧМ, а его помощников как раз перед ЧМ, также как и контракты Знарка и его помощника Харийса Витолиньша в петербургском клубе.

Сам Витолиньш настроен поехать на ЧМ, а информацию о том, что контракт ассистентов Знарка короче чем у самого главного тренера назвал не имеющую под собой оснований : "Мы настроены поехать на ЧМ в Данию, а контракты у нас у одинаковые - до 31 мая."

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