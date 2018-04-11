Кто повезет Россию на Чемпионат мира по хоккею?

Как сообщил "Спорт-Экспресс" Илья Воробьев, который уже на днях займет кресло главного тренера СКА, может возглавить и сборную России. Правда, пока ФХР на своем официальном сайте и в Твиттере разместила информацию о том, что контракты с тренерском штабом еще действуют, но, если присмотреться к тексту заявления, то будет видно, что контракт Знарка заканчивается после ЧМ, а его помощников как раз перед ЧМ, также как и контракты Знарка и его помощника Харийса Витолиньша в петербургском клубе.