Армения ратифицировала соглашение с ЕС о партнерстве

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за ратификацию документа проголосовали 95 из 105 депутатов парламента. При этом 10 народных избранников отсутствовали на заседании.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. В конце марта правительство Армении одобрило соглашение с ЕС и направило документ в парламент республики на ратификацию.

Соглашением предполагается укрепить политический диалог между Арменией и ЕС, создать основы для продолжения реформ в сфере экономики, улучшения бизнес-среды, развить торговые отношения.

В минувший вторник замглавы МИД Армении Карен Назарян сообщил, что в рамках реализации соглашения Евросоюз предоставит Армении около 175 млн евро.

В феврале министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подписали в Брюсселе документ о реализации приоритетов партнерства Армении и ЕС.

Этот документ в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве предусматривает политические приоритеты сотрудничества.

В представительстве ЕС в Армении ранее заявили, что приоритеты включают такие сферы сотрудничества как укрепление структур и управление, экономическое развитие, энергоэффективность, охрана природы, контакты между людьми.

Кроме того, после ратификации будет дан старт процессу либерализации визового режима между ЕС и Арменией.

Ранее председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян заявил, что в случае ратификации документ будет введен в действие с 1 мая.