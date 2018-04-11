среда, 11 апреля 2018 г.
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  • Олимпийский чемпион в метании молота дисквалифицирован за допинг

Олимпийский чемпион в метании молота дисквалифицирован за допинг

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ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Венгерский легкоатлет Кристиан Парш дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Венгрии.

Допинг-проба чемпиона Олимпиады-2012 дала положительный результат на препарат, название которого не сообщается. Это вещество запрещено только в соревновательный период, его влияние на результаты не доказано. По этой причине дисквалификация венгерского спортсмена рассчитана до июля 2019 года.

36-летний Парш принёс извинения и отметил, что «принял плохое решение в непростой период карьеры».

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