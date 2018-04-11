Другая Москва, другой Петербург

Есть в спектакле отсылка к «Звездным войнам», есть рассказы о сгустках темной негативной энергии, Сатурн встречается с Юпитером, что непременно сулит человечеству всевозможные беды. Весело, страшно, забавно, но поиски смысла завели бы вас в полнейший беспросветный тупик – как если бы вы хотели извлечь нравственный урок из циркового представления – уверяли бы сами себя, что гимнасты, работающие со страховкой – политические конформисты, а бесстрашные лихачи под куполом – праведные борцы за идею.

И при этом есть стойкое ощущение, что всё – про нашу жизнь!

Есть в Петербурге спектакль, который идет под непрерывные аплодисменты – «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Того самого руководителя театра Ленсовета, который подал заявление об уходе из-за произвола дирекции.

Очень-очень цирковой спектакль: Офелия там просто выходит в виде Пьеро с забеленным лицом, готовая (точнее, готовый) затрястись и зарыдать в любой момент; есть и вторая Офелия – девушка, и Гамлет - разумеется, девушка. И представление заканчивается аккурат перед поединком Гамлета и Лаэрта, и зритель так и не узнает, что все умрут... Гамлета отговаривают сражаться. Но он кричит, что всё равно выйдет на бой; яркий свет заливает его вдохновенную фигуру, зрители пребывают в большом затруднении – перед началом спектакля некто за сценой говорит со своим приятелем по телефону и спрашивает: «Чем заканчивается «Гамлет?», а приятель отвечает: «Не припомню!», а в зале никто не то что не улыбается, а, напротив, переглядываются люди, пытаясь, как и телефонный персонаж, вспомнить – чем же заканчивается? То есть многие, может быть, и помнят, но не смеют настаивать, поскольку сегодня в театре всё меняется, всё возможно.

… Ужасно жаль, что эти три спектакля, которые я выбрала из московско-питерского репертуара, никогда не побывают на гастролях в Таллинне, такие спектакли, точно отражающие настроение российского театрального мира, не попадают к нам, мы всё больше кормимся секонд-хэндом на выезде.

Юбилей "Новой газеты"

Несколько лет назад тогдашний главный редактор московской знаменитой, бесстрашной и талантливой «Новой газеты» Дмитрий Муратов приезжал в Таллинн, чтобы получить орден за выдающийся вклад в журналистику.

Заведующая отделом культуры газеты Ольга Тимофеева участвовала как актриса в последних «Днях Довлатова в Таллинне», на которые, кстати, приехали многие сотрудники издания.

Мне выпала честь быть приглашенной на только что состоявшийся 25-летней юбилей этой газеты, с которой сотрудничают лучшие писатели России и мира, лучшие поэты, исследователи, публицисты, артисты. Поразительная особенность «Новой»: восьмидесятилетние мэтры весело принимают в свою компанию двадцатилетних единомышленников; в коллективе представлены все поколения людей, готовых очень многим пожертвовать ради того, чтобы понятие газеты ассоциировалось с понятием правды. И еще все они дорожат качеством текста, что вообще почти невероятно!

Дело, может быть, не только и не столько в том, что на юбилее был чудесный концерт с участием Сергея Юрского, Юлия Кима, артистов театра РАМТ, Чулпан Хаматовой, Дмитрия Быкова, Юрия Роста; Михаил Горбачев пел романсы на стихи Лермонтова; дело в том, что юбилей праздновала одна компания, – это когда-то было нормой для создания чего-то стоящего, а сейчас стало редчайшим исключением.

Сергей Юрский сказал:

– Три раза в неделю я получаю «Новую газету». Три раза в неделю я знаю с утра, что мои страхи, моя боль, мои сомнения будут разделены моими единомышленниками. И это ощущение родства и солидарности утешает меня и поддерживает.

… Персонажи публикаций «Новой газеты» время от времени грозят убить авторов статей. И совсем не так, как это сделал на спектакле «Борис Годунов» Александр Збруев, а настоящими пулями из настоящих пистолетов.

И это не только ужасно, это – повод гордиться своей профессией, которую часто называют продажной, но которая порой вынуждает заплатить за нее своей жизнью.