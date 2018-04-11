Заседание СБ ООН: цитаты Ленина и провал резолюций по Сирии

По его словам, предложение США полностью противоречит позиции Москвы: «Зачем вам механизм, если вы уже назначили виновных до расследования? Расследование не нужно, вы не хотите слышать, что в Думе нет следов химической атаки. Вы искали предлог, и он был представлен провокаторами из „Белых касок“ (гуманитарная организация, сообщившая о химической атаке - прим. Би-би-си)».

Ситуация с принятием резолюции, по мнению дипломата, напоминает "весеннее обострение", а главная цель сторонников американского варианта документа - сделать так, чтобы она не была принята и стала аргументом для силового решения конфликта.

Уже после голосования представитель Великобритании Карен Пирс, комментируя российские вето на резолюции СБ ООН по Сирии, привела цитату Владимира Ленина о том, что «количество переходит в качество». В ответ постпред России Василий Небензя сказал, что и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс, и Владимир Ленин «были частыми визитерами в Лондоне».

В ответ Пирс заявила, что Маркс «перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что страна, основанная на его принципах, делает столько для поддержки Сирии».

Резолюции России

Первая российская резолюция под номером 175 предполагала учреждение механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. Согласно документу, подготовленному еще в январе, боевые действия должны быть остановлены, на место должны быть допущены следователи, отобранные российской стороной, также должен быть создан независимый механизм расследования.

Результат голосования: шесть голосов «за», семь «против», двое - воздержались.

Вторая резолюция под номером 322 предлагала отправку миссии Организации по запрещению химического оружия на место инцидента в Думу для проведения расследования. В ней содержалось требование ко всем сторонам конфликта предоставить свободный доступ экспертам ОЗХО к месту инцидента.

Результаты голосования: пять голосов «за», четыре «против», шестеро - воздержались.

Ради второго российского проекта резолюции участники заседания (по просьбе Швеции) даже взяли перерыв для консультаций, но к общему знаменателю так и не пришли.

Карен Пирс заявила, что Великобритания не может голосовать за российский проект, поскольку он не обеспечивает проведение расследования того, кто был ответственен за химическую атаку в Думе.

«Российские действия сегодня - шаг против правил и полномочий Совета Безопасности и более широко - ООН. Это шаг против международного мира, безопасности, а также шаг против человечества», - сказала Пирс.