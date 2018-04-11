Председатель квартирного товарищества был краток

«Здравствуйте, Postimees!

Хотелось бы через ваш портал узнать, как нам действовать. Мы проживаем в Ласнамяэ, на первом этаже. Из подвала к нам квартиру стал поступать холодный и влажный воздух, появился грибок, и полы просто ледяные, хоть сапоги надевай. Заметили, что стали чаще болеть: видимо, всему виной аллергия.

ФОТО: читательницы.

Обращались неоднократно к председателю товарищества. Я ему отправила уже два письма с вопросом, когда решат проблему, но ответа так и не получила. Видимо, это проблема только для меня».

Мы тоже обратились с вопросом к председателю КТ Коорти, 6. Тыну Зимоветс был краток:

«Данная квартира не единственная в доме, где есть подобная проблема. Автор письма в редакцию проинформирован, когда в доме начнутся ремонтные работы».