среда, 11 апреля 2018 г.
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Председатель квартирного товарищества был краток

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ФОТО: читательница.

Письма о проблемах в квартирном товариществе не редкость в редакционной почте. Вот и теперь читательница Юлия жалуется на то, что правление не спешит ликвидировать плесень в углах ее квартиры на первом этаже, в появлении которой она винит плохое состояние подвала.

«Здравствуйте, Postimees!

Хотелось бы через ваш портал узнать, как нам действовать. Мы проживаем в Ласнамяэ, на первом этаже. Из подвала к нам квартиру стал поступать холодный и влажный воздух, появился грибок, и полы просто ледяные, хоть сапоги надевай. Заметили, что стали чаще болеть: видимо, всему виной аллергия.

ФОТО: читательницы.

Обращались неоднократно к председателю товарищества. Я ему отправила уже два письма с вопросом, когда решат проблему, но ответа так и не получила. Видимо, это проблема только для меня».

Мы тоже обратились с вопросом к председателю КТ Коорти, 6. Тыну Зимоветс был краток:

«Данная квартира не единственная в доме, где есть подобная проблема. Автор письма в редакцию проинформирован, когда в доме начнутся ремонтные работы».

Редакцию г-н Зимоветс о сроках ремонтных работ не проинформировал. Видимо, не счел нужным. Остается только надеяться, что работы по ликвидации грибка в квартирах первого этажа дома по адресу Коорти, 6 начнутся в ближайшее время.

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