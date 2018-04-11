Председатель квартирного товарищества был краток

Письма о проблемах в квартирном товариществе не редкость в редакционной почте. Вот и теперь читательница Юлия жалуется на то, что правление не спешит ликвидировать плесень в углах ее квартиры на первом этаже, в появлении которой она винит плохое состояние подвала.
«Здравствуйте, Postimees!
Хотелось бы через ваш портал узнать, как нам действовать. Мы проживаем в Ласнамяэ, на первом этаже. Из подвала к нам квартиру стал поступать холодный и влажный воздух, появился грибок, и полы просто ледяные, хоть сапоги надевай. Заметили, что стали чаще болеть: видимо, всему виной аллергия.
Обращались неоднократно к председателю товарищества. Я ему отправила уже два письма с вопросом, когда решат проблему, но ответа так и не получила. Видимо, это проблема только для меня».
Мы тоже обратились с вопросом к председателю КТ Коорти, 6. Тыну Зимоветс был краток:
«Данная квартира не единственная в доме, где есть подобная проблема. Автор письма в редакцию проинформирован, когда в доме начнутся ремонтные работы».
Редакцию г-н Зимоветс о сроках ремонтных работ не проинформировал. Видимо, не счел нужным. Остается только надеяться, что работы по ликвидации грибка в квартирах первого этажа дома по адресу Коорти, 6 начнутся в ближайшее время.