Курс евро превысил 80 рублей

На пике роста в первые минуты торгов курс доллара США достигал 64,7675 рублей, что на 1,745 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 80,1475 рублей, поднявшись почти на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 2 рубля - до 71,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка Соединенными Штатами. Участники рынка также опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, что может грозить новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими в том числе и долговые бумаги, поскольку США и их союзники обвинили Россию в пособничестве режиму Башара Асада, который, по их заявлениям, повинен в новой химической атаке в районе города Дума.