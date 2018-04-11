Эстонские полицейские поделятся опытом с украинскими коллегами

Эстонские полицейские в течение 20 месяцев до конца лета 2019 года будут делиться опытом с украинскими коллегами из Черниговской области.
«Полицейские из Черниговской области уже раньше сотрудничали с Лыунаской префектурой по инициативе украинской стороны, которая обратилась к нам с просьбой о проведении курсов. Мы нашли для этого возможность через проект сотрудничества по развитию», - сообщил сотрудник бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Тармо Вийкмаа.
Проект был начат в конце февраля в Чернигове, Лыунаская префектура поделилась с украинскими коллегами опытом развития сотрудничества диспетчерских центров и патрулей. Следующая встреча состоится в Тарту в мае, затем будет продолжено обучение в Чернигове. Наряду с курсами украинские коллеги смогут пройти практику в Тарту.
Проект финансирует МИД из средств для помощи по развитию и гуманитарной помощи.