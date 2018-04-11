среда, 11 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Эстонские полицейские поделятся опытом с украинскими коллегами

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полицейские.

ФОТО: Georg Kõrre

Эстонские полицейские в течение 20 месяцев  до конца лета 2019 года будут делиться опытом с украинскими коллегами из Черниговской области.

«Полицейские из Черниговской области уже раньше сотрудничали с Лыунаской префектурой по инициативе украинской стороны, которая обратилась к нам с просьбой о проведении курсов. Мы нашли для этого возможность через проект сотрудничества по развитию», - сообщил сотрудник бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Тармо Вийкмаа.

Проект был начат в конце февраля в Чернигове, Лыунаская префектура поделилась с украинскими коллегами опытом развития сотрудничества диспетчерских центров и патрулей. Следующая встреча состоится в Тарту в мае, затем будет продолжено обучение в Чернигове. Наряду с курсами украинские коллеги смогут пройти практику в Тарту.

Проект финансирует МИД из средств для помощи по развитию и гуманитарной помощи.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ