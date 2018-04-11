Эстонские полицейские поделятся опытом с украинскими коллегами

«Полицейские из Черниговской области уже раньше сотрудничали с Лыунаской префектурой по инициативе украинской стороны, которая обратилась к нам с просьбой о проведении курсов. Мы нашли для этого возможность через проект сотрудничества по развитию», - сообщил сотрудник бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Тармо Вийкмаа.