среда, 11 апреля 2018 г.
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  • Допинговый скандал и телеправа: австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире Союза биатлонистов

Допинговый скандал и телеправа: австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире Союза биатлонистов

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Андрес Бессеберг

ФОТО: imago sportfotodienst/imago/Eibner Europa

Австрийская криминальная полиция 10 апреля провела обыски в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU), расположенной в Зальцбурге.

Сотрудники полиции осмотрели несколько комнат в здании. Предполагается, что обыски связаны с антидопинговым расследованием, сообщает APA.

Также накануне следователи Европейской комиссии посетили IBU  в связи с возможными нарушениями в распространении прав на спортивные события. В том числе они побывали в лондонском офисе компании 21st Century Fox. В данный момент неизвестно, связаны ли эти события между собой.

«Европейская комиссия подтверждает, что 10 апреля наши представители провели проверки в компаниях из стран Евросоюза, которые занимаются распространением медиаправ и смежных прав на различные спортивные события или их телетрансляций», — приводит заявление комиссии The Telegraph.

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