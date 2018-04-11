среда, 11 апреля 2018 г.
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Эксперт: где находятся самые дорогие в Эстонии дома?

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Домик в Нымме. Снимок иллюстративный.

ФОТО: KV.EE

Нет, самые дорогие дома в Эстонии находятся не в столице, а в волости Раэ, где сейчас продается 137 домов со средней ценой квадратного метра 1605 евро.

В то же самое время, судя по содержанию объявлений на портале недвижимости KV.EE, в Таллинне средняя цена квадратного метра выставленного на продажу дома в марте была 1562 евро, а в Харьюмаа - 1377 евро. 

„Дома дорожают, - отметил руководитель портала KV.EE Тарво Теслон. - Средняя цена выставленных на продажу домов в Харьюмаа за год выросла на 7% и в Таллинне - на 9%. Покупательная способность людей остается на прежнем уровне, но, учитывая высокие цены на строительные работы и, как следствие, повышение стоимости жилья несколько тормозят активность покупателей и уменьшают оптимизм продавцов“. 

В марте на портале KV.EE было выставлено на продажу 1623 дома в Харьюмаа. Из них более половины - 702 дома - находились в Таллинне. За год количество продаваемых домов в Харьюмаа уменьшилось на 17%, а в Таллинне - на 10%. 

Самые дешевые дома можно купить в Палдиски, где средняя цена квадратного метра пятнадцати продаваемых домов - всего 393 евро. Правда, это означает, что по сравнению с прошлым годом цена все-таки выросла на 9%.

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