Эксперт: где находятся самые дорогие в Эстонии дома?

В то же самое время, судя по содержанию объявлений на портале недвижимости KV.EE, в Таллинне средняя цена квадратного метра выставленного на продажу дома в марте была 1562 евро, а в Харьюмаа - 1377 евро.

„Дома дорожают, - отметил руководитель портала KV.EE Тарво Теслон. - Средняя цена выставленных на продажу домов в Харьюмаа за год выросла на 7% и в Таллинне - на 9%. Покупательная способность людей остается на прежнем уровне, но, учитывая высокие цены на строительные работы и, как следствие, повышение стоимости жилья несколько тормозят активность покупателей и уменьшают оптимизм продавцов“.

В марте на портале KV.EE было выставлено на продажу 1623 дома в Харьюмаа. Из них более половины - 702 дома - находились в Таллинне. За год количество продаваемых домов в Харьюмаа уменьшилось на 17%, а в Таллинне - на 10%.