Эксперт: где находятся самые дорогие в Эстонии дома?

Нет, самые дорогие дома в Эстонии находятся не в столице, а в волости Раэ, где сейчас продается 137 домов со средней ценой квадратного метра 1605 евро.
В то же самое время, судя по содержанию объявлений на портале недвижимости KV.EE, в Таллинне средняя цена квадратного метра выставленного на продажу дома в марте была 1562 евро, а в Харьюмаа - 1377 евро.
„Дома дорожают, - отметил руководитель портала KV.EE Тарво Теслон. - Средняя цена выставленных на продажу домов в Харьюмаа за год выросла на 7% и в Таллинне - на 9%. Покупательная способность людей остается на прежнем уровне, но, учитывая высокие цены на строительные работы и, как следствие, повышение стоимости жилья несколько тормозят активность покупателей и уменьшают оптимизм продавцов“.
В марте на портале KV.EE было выставлено на продажу 1623 дома в Харьюмаа. Из них более половины - 702 дома - находились в Таллинне. За год количество продаваемых домов в Харьюмаа уменьшилось на 17%, а в Таллинне - на 10%.
Самые дешевые дома можно купить в Палдиски, где средняя цена квадратного метра пятнадцати продаваемых домов - всего 393 евро. Правда, это означает, что по сравнению с прошлым годом цена все-таки выросла на 9%.