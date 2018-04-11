В Силламяэ построят променад стоимостью 3,3 млн евро
11 апреля 2018 г., 10:56
Силламяэская горуправа планирует в этом году завершить проектные работы по прибрежному променаду стоимостью 3,3 млн евро, строительство предполагается в следующем году.
"В этом году в планах завершение проектирования, вероятно, в этом году до строительства еще не дойдет, начать строить планируем в следующем году",- сказал BNS мэр Силламяэ Тынис Кальберг.
Тендер на составление строительного проекта и строительные работы предполагается объявить 1 мая. Работы в рамках проекта начнутся 1 марта 2019 года и завершатся 30 ноября 2020 года.
Силламяэская горуправа построит за 3,3 млн евро порт и объединяющий его с центром города прибрежный променад, Центр развития предпринимательства EAS выделяет на этот проект субсидию в 2,3 млн евро.