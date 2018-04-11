Вопрос читателя: почему в Maxima не продают отечественные куриные яйца?

«Я обошла несколько магазинов Maxima, но так нигде и не нашла отечественные куриные яйца EGGO, которые так любит наша семья. В продаже есть только украинские яйца сомнительного качества, а также коричневые, произведенные в Польше или Литве. Почему в Maxima не предлагают отечественные яйца?» - поинтересовалась читательница Tarbija24.
Отвечает коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен:
Мы делаем все от себя зависящее, чтобы клиенты Maxima могли найти товар по доступной цене. Так, к Пасхе полки наших магазинов пополнили товары, которые должны порадовать покупателей своей низкой ценой. В настоящее время мы предлагаем куриные яйца по лучшей цене. В то же время важно сказать, что вне зависимости от страны производства качество у всех имеющихся в продаже яиц очень хорошее.
Упомянутые читательницей яйца EGGO по-прежнему присутствуют в нашем ассортименте. Просто к Пасхе на прилавках наших магазинов появилось больше других, но не менее качественных видов куриных яиц.
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