Ожидаются перебои в работе карточек и интернет-банка Swedbank

Нарушения в работе банковских карточек и интернет-банка могут происходить с 00.00 до 05.00. Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.