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Ожидаются перебои в работе карточек и интернет-банка Swedbank

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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с плановыми работами по техобслуживанию в ночь на четверг в работе электронных каналов Swedbank могут произойти сбои обслуживания, сообщает банк.

Нарушения в работе банковских карточек и интернет-банка могут происходить с 00.00 до 05.00. Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.

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