Ожидаются перебои в работе карточек и интернет-банка Swedbank
11 апреля 2018 г., 11:11
В связи с плановыми работами по техобслуживанию в ночь на четверг в работе электронных каналов Swedbank могут произойти сбои обслуживания, сообщает банк.
Нарушения в работе банковских карточек и интернет-банка могут происходить с 00.00 до 05.00. Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.