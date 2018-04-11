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  • Фото: полиция разыскивает владельцев найденных в Ласнамяэ велосипедов

Фото: полиция разыскивает владельцев найденных в Ласнамяэ велосипедов

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Один из найденных велосипедов.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Ида-Харьюский полицейский участок ищет владельцев велосипедов, найденных в столичном районе Ласнамяэ.

Полиция уточняет, что велосипеды были обнаружены в микрорайоне Паэвялья. В данный момент они находятся в полицейском участке по адресу Пинна, 4 в Таллинне, сообщает полиция на своей странице в Facebook.

Один из найденных велосипедов.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Владельцев просят прийти за велосипедами, взяв с собой подтверждающие покупку документы. Телефон для справок: 612 4898.

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