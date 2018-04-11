Фото: полиция разыскивает владельцев найденных в Ласнамяэ велосипедов
11 апреля 2018 г., 11:29
Ида-Харьюский полицейский участок ищет владельцев велосипедов, найденных в столичном районе Ласнамяэ.
Полиция уточняет, что велосипеды были обнаружены в микрорайоне Паэвялья. В данный момент они находятся в полицейском участке по адресу Пинна, 4 в Таллинне, сообщает полиция на своей странице в Facebook.
Владельцев просят прийти за велосипедами, взяв с собой подтверждающие покупку документы. Телефон для справок: 612 4898.