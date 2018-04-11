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  • Столичный чиновник, покидающий пост по собственному желанию, получит компенсацию в размере 25 000 евро

Столичный чиновник, покидающий пост по собственному желанию, получит компенсацию в размере 25 000 евро

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Таллиннская горуправа.

ФОТО: Erik Prozes

Покидающему пост по собственному желанию директору Таллиннской городской инфотехнологической службы Вяйно Олеву выплатят компенсацию по увольнению в размере 24 600 евро.

Распоряжением Таллиннской городской управы с 9 июля по собственной просьбе освобождается от обязанностей директора инфотехнологической службы городской канцелярии Вяйно Олев. Вяйно Олев работал на этом посту с 1 июля 2000 года. Впрочем, он начинал еще с отдела обработки данных, разросшегося в охватывающую сегодня все городские службы структуру. За это время, как подсчитал сам Олев, создано более 20 инфосистем и баз данных, причем все это функционирует на уровне, вызывающем интерес не только у ближайших соседей, но и в весьма отдаленных государствах.

В начале восьмого десятилетия своей жизни Олев решил, что пора выйти на пенсию. Его до проведения конкурса заменит заведующий отделом компьютерных систем Герт Вяли.

На самом деле уход Олева обойдется городу еще дороже. На сегодняшнем заседании городская управа выделит из резервного фонда 32 915 евро для выплаты компенсации по увольнению Олеву, из которых 24 600 евро составит сама компенсация, 8 118 евро - социальный налог и 197 - выплаты страхового возмещения по безработице.

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