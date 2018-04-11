Столичный чиновник, покидающий пост по собственному желанию, получит компенсацию в размере 25 000 евро

Распоряжением Таллиннской городской управы с 9 июля по собственной просьбе освобождается от обязанностей директора инфотехнологической службы городской канцелярии Вяйно Олев. Вяйно Олев работал на этом посту с 1 июля 2000 года. Впрочем, он начинал еще с отдела обработки данных, разросшегося в охватывающую сегодня все городские службы структуру. За это время, как подсчитал сам Олев, создано более 20 инфосистем и баз данных, причем все это функционирует на уровне, вызывающем интерес не только у ближайших соседей, но и в весьма отдаленных государствах.