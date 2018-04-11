Период выборов будет ограничен одной неделей

Кроме того, планируется ввести в употребление электронный список избирателей, который позволит расширить возможности голосования. Так как данные избирателей будут зафиксированы в электронном виде, а не на бумажном носителе, в дальнейшем избиратели смогут голосовать во всех избирательных участках своего округа, независимо от места жительства.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс пояснил, что, согласно действующему закону, период голосования длится одну неделю с четверга первой недели по воскресенье второй недели. В этот период входит трехдневная пауза перед днем выборов, чтобы доставить бумажные голоса, данные вне избирательного участка по месту жительства. В дальнейшем необходимость в такой паузе отпадет, так как электронный список позволит засчитывать голоса в конвертах сразу в избирательном участке. «Человек не будет более привязан к одному месту, потому что он не должен будет идти в конкретную библиотеку или народный дом, а сможет проголосовать во всех участках своего округа», – сказал Померантс.

По словам члена комиссии Ханно Певкура, оппозиция не согласна с сокращением срока электронного голосования. «Сокращение срока электронного голосования – это противоположный посыл тому, который должен на самом деле исходить от Рийгикогу», – сказал Певкур. По его словам, также неясной остается причина, по которой коалиция хочет удлинить срок голосования на дому, в то время как этой возможностью пользуется все меньше избирателей.

Вступление в силу проекта закона о внесении изменений в Закон о выборах в Европейский парламент и в другие законы запланировано на 1 января 2021 года.