ИГИЛ угрожаeт Путину атаками во время ЧМ-2018

Плакаты впервые появились в "Tелеграме" и были распространены поддерживающей ИГИЛ группой Wafa Media Foundation. Затем послание подхватили группы в твиттере, занимающиеся мониторингом терроризма.

Угрозы касаются лично президента России Владимира Путина и связаны с действиями на территории Сирии в поддержку президента страны Башара Асада.

На одном из плакатов написано: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».