среда, 11 апреля 2018 г.
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ИГИЛ угрожаeт Путину атаками во время ЧМ-2018

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ФОТО: Charlie the fox/twitter/Charlie the fox/twitter

Сторонники исламистской террористической группировка ИГИЛ опубликовали плакаты с угрозами атак во время ЧМ-2018 в России, сообщает Daily Mail.

Плакаты впервые появились в "Tелеграме" и были распространены поддерживающей ИГИЛ группой Wafa Media Foundation. Затем послание подхватили группы в твиттере, занимающиеся мониторингом терроризма.

Угрозы касаются лично президента России Владимира Путина и связаны с действиями на территории Сирии в поддержку президента страны Башара Асада.

На одном из плакатов написано: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».

Ранее сторонники террористов также опубликовали плакаты с угрозами футболистам Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

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