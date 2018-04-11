ИГИЛ угрожаeт Путину атаками во время ЧМ-2018
11 апреля 2018 г., 12:10
Сторонники исламистской террористической группировка ИГИЛ опубликовали плакаты с угрозами атак во время ЧМ-2018 в России, сообщает Daily Mail.
Плакаты впервые появились в "Tелеграме" и были распространены поддерживающей ИГИЛ группой Wafa Media Foundation. Затем послание подхватили группы в твиттере, занимающиеся мониторингом терроризма.
Угрозы касаются лично президента России Владимира Путина и связаны с действиями на территории Сирии в поддержку президента страны Башара Асада.
На одном из плакатов написано: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».
Ранее сторонники террористов также опубликовали плакаты с угрозами футболистам Лионелю Месси и Криштиану Роналду.