Поможем Матвейке и Маше принять участие в Кубке континентов по танцам на инвалидных колясках!

Уже много лет редакция Rus.Postimees следит за успехами мальчика из Нарвы Матвея Середницкого. Когда мы познакомились, Матвейка совсем не мог ходить. Сейчас он даже танцует, правда, на коляске. Но зато как здорово!
В прошлом году Матвей Середницкий и его партнерша Маша Иванова приняли участие в V ежегодном фестивале танцев на инвалидных колясках «Адмиралтейское танго» и выступили с большим успехом.
Танцы на инвалидных колясках очень популярны во всем мире. Есть даже целые ансамбли, есть профессиональные танцевальные пары, в которых только один из танцоров не имеет проблем опорно-двигательного аппарата. Маша и Матвей тогда стали единственным дуэтом фестиваля, в котором оба партнера выступали на колясках.
Участие в подобного рода соревнованиях требует длительных тренировок и соответствующей экипировки. Занимаются с ребятами тренеры из Петербурга, специально приезжающие к ним в Нарву: хореограф Юлия Чижикова и Вячеслав Осипов, двукратный чемпион мира по латиноамериканским танцам на колясках. Уточним, это важно, что Вячеслав здоров, он выступает как раз в смешанной паре.
"Специалистов такого уровня в Эстонии нет!" - говорит мама Матвея Рита Тернос. Но тренерам нужно платить за их труд, специальные, более легкие и маневренные коляски стоят две с половиной тысячи евро каждая, очень дороги костюмы.
Родители Матвея и Маши видят, как стимулирует детей перспектива участвовать в таком престижном конркурсе, как Кубок континентов, но справиться с материальными проблемами самостоятельно семьям очень трудно.
На помощь пришел основатель и волонтер благотворительного фонда MTÜ BeU CHARITABLE FOUNDATION Владислав Логинов. С помощью фонда уже удалось собрать некоторую сумму, но этих денег недостаточно, чтобы полностью экипировать и подготовить наших маленьких героев к выступлениям.
А Маша, Матвей и их родители не унывают. Кстати, это состояние души родителям наших танцоров в принципе не свойственно. Находясь рядом с детьми, преисполненными волей к победе, взрослые не сомневаются: все будет хорошо!
Это уже доказал Матвей, который недавно сделал первые самостоятельные шаги! Да, мальчик с церебральным параличом, который, когда мы познакомились, мог только ползать, пошел! Правда, пока еще с помощью костылей, но самостоятельно!
В рамках подготовки к Кубку континентов Матвей и Маша готовятся и к другим соревнованиям. Так, завтра они вновь отправятся в Санкт-Петербург, где будут представлять нашу страну в инклюзивных танцах. Это соревнования смешанных коллективов, где в командах и здоровые участники, и танцоры на колясках. Наша команда теперь состоит из четверых участников: к Маше Ивановой и Матвею Середницкому присоединились его младшая сестра Маша Середницкая и ее партнер Кирилл Сычев.
Поддержать Машу и Матвея можно, сделав банковский перевод на счет EE192200221062697890 MTÜ BeU Charitable Foundation в Swedbank с пояснением: Маша и Матвей.
Rus.Postimees просит вас, уважаемые читатели, помочь Маше и Матвею принять участие в очень важном для них соревновании, а юным участникам, сильным и мужественным, настойчивым и целеустремленным, желает дальнейших побед!
Ниже можно посмотреть видео выступления Маши и Матвея на фестивале "Адмиралтейское танго" в Санкт-Петербурге в прошлом году.