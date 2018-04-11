Поможем Матвейке и Маше принять участие в Кубке континентов по танцам на инвалидных колясках!

В прошлом году Матвей Середницкий и его партнерша Маша Иванова приняли участие в V ежегодном фестивале танцев на инвалидных колясках «Адмиралтейское танго» и выступили с большим успехом.

Танцы на инвалидных колясках очень популярны во всем мире. Есть даже целые ансамбли, есть профессиональные танцевальные пары, в которых только один из танцоров не имеет проблем опорно-двигательного аппарата. Маша и Матвей тогда стали единственным дуэтом фестиваля, в котором оба партнера выступали на колясках.

Участие в подобного рода соревнованиях требует длительных тренировок и соответствующей экипировки. Занимаются с ребятами тренеры из Петербурга, специально приезжающие к ним в Нарву: хореограф Юлия Чижикова и Вячеслав Осипов, двукратный чемпион мира по латиноамериканским танцам на колясках. Уточним, это важно, что Вячеслав здоров, он выступает как раз в смешанной паре.

"Специалистов такого уровня в Эстонии нет!" - говорит мама Матвея Рита Тернос. Но тренерам нужно платить за их труд, специальные, более легкие и маневренные коляски стоят две с половиной тысячи евро каждая, очень дороги костюмы.

Родители Матвея и Маши видят, как стимулирует детей перспектива участвовать в таком престижном конркурсе, как Кубок континентов, но справиться с материальными проблемами самостоятельно семьям очень трудно.

На помощь пришел основатель и волонтер благотворительного фонда MTÜ BeU CHARITABLE FOUNDATION Владислав Логинов. С помощью фонда уже удалось собрать некоторую сумму, но этих денег недостаточно, чтобы полностью экипировать и подготовить наших маленьких героев к выступлениям.

А Маша, Матвей и их родители не унывают. Кстати, это состояние души родителям наших танцоров в принципе не свойственно. Находясь рядом с детьми, преисполненными волей к победе, взрослые не сомневаются: все будет хорошо!

Это уже доказал Матвей, который недавно сделал первые самостоятельные шаги! Да, мальчик с церебральным параличом, который, когда мы познакомились, мог только ползать, пошел! Правда, пока еще с помощью костылей, но самостоятельно!

В рамках подготовки к Кубку континентов Матвей и Маша готовятся и к другим соревнованиям. Так, завтра они вновь отправятся в Санкт-Петербург, где будут представлять нашу страну в инклюзивных танцах. Это соревнования смешанных коллективов, где в командах и здоровые участники, и танцоры на колясках. Наша команда теперь состоит из четверых участников: к Маше Ивановой и Матвею Середницкому присоединились его младшая сестра Маша Середницкая и ее партнер Кирилл Сычев.

Поддержать Машу и Матвея можно, сделав банковский перевод на счет EE192200221062697890 MTÜ BeU Charitable Foun­dation в Swedbank с пояснением: Маша и Матвей.

Rus.Postimees просит вас, уважаемые читатели, помочь Маше и Матвею принять участие в очень важном для них соревновании, а юным участникам, сильным и мужественным, настойчивым и целеустремленным, желает дальнейших побед!