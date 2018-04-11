Юлию Скрипаль нашли

Отмечается, что сделано это ради ее собственной безопасности, передает «Лента.ру». «Последствия [отравления] нервно-паралитическим газом неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент», — приводит издание слова собеседника.

О какой именно военной базе идет речь, не уточняется.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец Сергей Скрипаль по-прежнему госпитализирован. При этом он вышел из критического состояния и, по словам медиков, быстро идет на поправку.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. Как считает Лондон, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако как именно это произошло, до сих пор не выяснено.