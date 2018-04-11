Без русских школ: что не так с новым законом об образовании Латвии

Закон, предусматривающий перевод к 2021 году школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык, вызвал громкие протесты со стороны русскоязычного населения страны. В прошлом году аналогичный закон был принят в Украине. При этом некоторые страны, включая члена ЕС Венгрию, тогда раскритиковали украинскую реформу.

О том, чем похожи реформы образования в двух странах и можно ли считать полный перевод школьного образования в Латвии на латышский язык дискриминацией национальных меньшинств, издание DW поговорило с бывшим главой консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) по защите прав нацменьшинств Франческо Палермо.

DW: Как вы оцениваете предстоящую реформу образования в Латвии? Считаете ли вы ее дискриминирующей русскоязычного меньшинства страны?

Франческо Палермо: Это довольно неудачная реформа. Она продолжает тенденцию, наметившуюся в ходе предыдущей реформы, которая сократила количество уроков на русском языке в начальной и средней школе. Сегодняшняя пропорция в средней школе составляет 60 процентов занятий на латышском языке и 40 процентов - на языках меньшинств. Теперь в средней школе все образование будет вестись на латышском. Это, конечно, проблематично.

Прежде всего, сокращение прав меньшинств - это всегда проблема. Международная практика этого никогда не приветствует. Кроме того, это идет вразрез с положениями Рамочной конвенции Совета Европы по защите национальных меньшинств, в частности со статьями 12, 13 и 14. Однако на эту проблему нужно смотреть в комплексе. Нельзя не упомянуть влияние России и российских СМИ, которое несколько пугает латвийское общество, и в результате оно слишком остро реагирует.

- То есть в Совете Европы считают этот закон дискриминационным по отношению к русскоязычному меньшинству?

- В этом-то и дело: Россия должна обратиться за экспертизой. Россия, насколько я знаю, не использует некоторые важные варианты, которые могли бы быть ей доступны. Один из них - обратиться за консультацией к Венецианской комиссии Совета Европы (консультативный орган при Совете Европы. - Ред.). В Европейском Совете есть органы, которые могли бы определить, имело ли место прямое нарушение.

Принимая во внимание рассудительность органов Совета Европы, я бы сказал, что, с точки зрения его стандартов, этот закон однозначно проблематичен. Я бы очень рекомендовал провести конкретный анализ, хотя Россия пока не предприняла никаких шагов. Политическое вмешательство в этом смысле менее эффективно, чем обращение за экспертным мнением.

- В прошлом году аналогичный закон об образовании был принят в Украине. Он такой же проблематичный, как в Латвии?