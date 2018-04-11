Судья: родители самые большие враги своих детей

В тот день, когда я взыскала с нее алименты, у нее были сбережения на 21 000 евро. Почему она должна была так много потерять в жизни? Но ребенок потерял больше всего, он потерял свою мать.

- Но это все же большое исключение. В случае маленьких детей, если родители разводились слишком рано, я читала судебные решения, в которых прямо говорится о том, что ребенок останется с матерь, поскольку она его родила, и поэтому биологически их близкие отношения больше. Правильно ли это?

- Это неправильно. Я не хочу критиковать решения других судей, но, конечно, нужно анализировать, на самом ли деле у ребенка более близкие отношения с матерью. У ребенка должны быть оба родителя и говорить, что один родитель из-за того, что он родил, ближе, не правильно. В этом случае обязательно должны быть и другие обстоятельства.

Как различаются люди, так различаются и судьи. Нам предъявляют претензии, если дело долго находится в производстве, но если рассматривать дело по существу, то это требует времени. Людей нужно отправить к психологу или к семейному примирителю.

Я как судья их никуда отправить не могу. Такая возможность есть у местного самоуправления. Я не участвую в примирении семьи, и не знаю, как это происходит. Однако часто оттуда мне поступает ответ: два раза встречались с родителями, договоренность бесперспективна, и мы прекратили работу в этом направлении. В каком смысле?!

- Вы же должны видеть перспективы!

- Специалисты говорят, что дело бесперспективно, а я должна найти решение. Я не могу написать в решении, мол, расходимся, дело не развивается. В течение многих лет я так много ходила на круглые столы и слушала красивые слова о том, что нужно детям, где узкие места и как все нужно было бы организовать. Но, когда я занимаюсь своей работой, то я остаюсь одна. В Германии примирители работают при семейных судах, это нужно было бы сделать и в Эстонии, поскольку суд не наладит отношений между родителями, скорее начнется борьба.

Очень многие общаются друг с другом через детей: скажи маме, что я приду к тебе утром; позвони отцу и скажи, что он сошел с ума. И ребенок говорит в суде, что уже договорились, где он должен быть.

- Если один родитель решил, что второй не будет встречаться с ребенком, и не исполняет порядок общения, то государство ничего не может поделать, и не может принудить родителя исполнять решение суда. Ребенка нельзя отнять у него силой.