Судья: родители самые большие враги своих детей

«Как растили детей прежде без судов?» - таким вопросом задается судья Сирье Ыунпуу, более 20 лет занимающаяся семейными ссорами. Ыунпуу уходит на пенсию с тяжелым сердцем: суды завалены жалобами дерущихся родителей, пишет Postimees.
В ноябре этого года работающая в Харьюском уездном суде Ыунпуу отметила бы 25 лет трудовой деятельности, но в июне она собирается на пенсию. В Харьюском уездном суде останется еще восемь занимающихся семейным правом судей, которым в год приходится разбирать более 250 споров между бывшими супругами.
«Работа убивает», - говорит 66-летняя Ыунпуу. С этого года эти судьи, например, больше не занимаются должниками по алиментам. Просто потому что не успевают. Остальные 34 судьи по гражданским делам согласились поделить должников между собой.
Поссорившиеся родители начали обращаться в суды после 2010 года, когда вступила в силу новая редакция Закона о семье. Раньше права родителей были отрегулированы не очень четко. Закон лишь говорил, что у них есть обязанность заботиться о своем ребенке.
По словам Ыунпуу, после развода родители сами решали, с кем из них будет жить ребенок: «Чаще всего с матерью, а отцу было достаточно знать, что это его ребенок. И все. Что такое право опеки, не знал никто», - вспоминает судья.
Новый закон принес право опеки, которое можно ограничить и даже отнять. Для этого появилась возможность решить дело в суде, однако, вместо благополучия ребенка в эпицентре спора оказались собственные права родителей.
«Однажды ко мне пришел один адвокат: скажи, Сирье, как детей растили прежде без судов? Сегодня все ломятся в суды», - рассказала судья.
- Скажите, пожалуйста, так почему родители обращаются в суды?
- Обычно спорят о том, что мать хочет получить единоличные права и освободиться от отца. Если они уже разведены, то, по мнению матери, нужно очистить жизнь ребенка от этого «туза». Мне как-то прислали одно видео, на основании которого мать заявляла, что дети боятся отца. Но на видео видно, что дети ничего не боятся.
Сейчас обычно, что если отец хочет определить порядок общения, то мать тут же подает в суд заявление для получения единоличного права на ребенка.
Идеей изменения закона была защита прав ребенка, но это скорее дало родителям причину для драк.
Родители не умеют себя вести! Они должны акцептовать друг друга, а не топить! Но чаще всего их больше интересует, как сделать другому побольнее.
Спорящие родители – самые большие враги для своего ребенка, но они не понимают, какой вред они ему наносят. Спорят, спорят, спорят.
Например, мать уехала с ребенком жить в Финляндию. Договорились, что отец будет приезжать туда, чтобы встречаться с ребенком. Когда он сошел с парома, его встретила мать с дочерью и новым сожителем. И тут мать начала нападать: когда ты последний раз был в парикмахерской и что за рубашка не тебе надета, раньше были лучше. Костюм давно вышел из моды и почему ты его не погладил? Мужчина нападает в ответ: зачем ты притащила этого мужчину сюда, нашла ребенку нового отца?
Оскорбления продолжались до тех пор, пока ребенок не начал истерично плакать и проситься уйти. Из встречи не получилось ничего, и отец уехал обратно.
Я очень прошу, забудьте об эмоциях: у вас есть прошлое, и это ковыряние в прошлом не поможет нам двигаться дальше. Мать сообщает, что у нее нет эмоций. Отец говорит, что может убрать эмоции, если то же самое сделает мать. Ни один из них не понимает, какую боль они причиняют ребенку.
- Но это же не юридика, то, о чем вы как судья им говорите, это скорее психология!
- Какое-то время назад у меня тут на стуле сидел простой мужчина, которому я пыталась объяснить, как его ребенок пострадал от родителей. Отец пил и был агрессивным, женщина сбежала из дома. Теперь, по утверждению отца, у него с сыном хорошие отношения, а мать все выдумывает. Отец долго сидел молча и тут спросил: «Неужели мы, два дурака, причинили ребенку такой вред?»
Был честный ответ: да.
И тут он прозрел, когда сидел у судьи. Я вижу, что то, чем я занимаюсь, это не моя работа. В начале каждого заседания я долго слушаю, чтобы понять, почему и как дети страдают из-за своих родителей. Государство могло бы выпустить для спорящих родителей какую-то маленькую брошюру.
Две недели назад я говорила с одним 15-летним мальчиком. Ему было четыре, когда его родители развелись. Я с ним раньше не сталкивалась, но суды занимались этой семье 10 лет! Его родители спорили до тех пор, пока мать на взломала страницу сына в Facebook и написала оттуда столько плохого, сколько сумела, новой жене отца, в семье которого жил мальчик.
Теперь парень может сказать свое слово, но отец говорит, что если он пойдет к матери, назад может не возвращаться.
Я спросила на заседании, отец любит своего ребенка при условиях или безусловно? Оба родителя росли в полных семьях, они даже не представляют боль сына, когда отец говорит, что вычеркнет его из своей жизни, если он будет общаться с матерью. В то же время, нет инстанции, в которую мать за эти годы не пожаловалась бы на отца.
- Вы более 20 лет решали семейные ссоры, как они за это время изменились?
- Их стало намного больше. Раньше не было закона, по которому можно было бы спорить. Даже порядок общения не оспаривали. Сейчас борются за свои права. Родители даже не понимают, что эти споры приносят боль детям, дети же любят их обоих.
И снова пример: двое детей детсадовского возраста, отец в другом городе. Интеллигентные люди, но мать обратилась в суд, поскольку ей так сложно растить детей: нужно делать уборку, водить детей в детский сад, готовить еду. Она просила, чтобы отец два раза в неделю приезжал в ее город и выполнял все те обязанности, которые выполняет она. В принципе, мать хотела, чтобы суд вернул отца домой.
Мать неоднократно поднимала на отца руку, когда отец приезжал на встречи с детьми. Отец сказал, что чем меньше встреч, тем лучше, поскольку он больше не хочет терпеть этого насилия.
В итоге был установлен порядок общения, но возник спор о том, во сколько отец должен приводить детей домой вечером. Мать сказала, что не раньше девяти часов, поскольку «у меня свободные дни и свободное время». Отец сказал, что позже половины девятого приводить не может, поскольку должен уезжать обратно в свой город и раньше у него были ситуации, когда он сталкивался на дороге с дикими зверями. Мать после этого притащила из Департамента шоссейных дорог целую пачку документов о том, насколько велика вероятность столкнуться на этом отрезке шоссе с лесными зверями. Печально, когда двое маленьких детей растут, зная, что они стали обузой для своих родителей и ни один из них их не хочет.
- Для журналистики это самые непристойные споры. Их рассматривают за закрытыми дверями, и даже журналистская этика говорит, что про эти споры лучше не писать. Родители прекрасно знают, что они защищены от общественности. То есть именно поэтому они теряют уважение и человечность?
- Я считаю, что после вынесения решения об этих случаях можно было бы писать анонимно. Если они сами себя узнают, то почувствуют и посмотрят, если причина для стыда, и как общество это все осуждает.
- Драки между родителями, по вашей оценке, стали более ожесточенными?
- Абсолютно! У нас, например, есть родитель с докторской степенью. Мать постоянно получает штрафы, поскольку отказывается показывать ребенка отцу. Отец приходит на встречи, ждет на одной стороне дороге, а женщина стоит на другой стороне дороги с ребенком. Судебный исполнитель и работник по защите детей тоже на месте, но ни один из родителей не соглашается перейти через дорогу.
- Как в такой драке «слово против слова» вынести объективное решение?
- Закон говорит, что суд должен делать все, исходя из интересов ребенка. В производстве без иска у суда есть обязанность самому исследовать и собирать доказательства.
Я хотела отдать дочь с особыми потребностями для проживания у отца. Позвонила психиатру ребенка, чтобы узнать, можем ли мы сотрудничать, чтобы выяснить, как для данного ребенка будет лучше. Получила ответ, что это не его работа. Я как судья единственная, кому приходится так много говорить с родителями, чтобы они начали поступать в интересах ребенка. Но оба продолжают предъявлять друг другу претензии. Я, конечно, говорю, мол, зачем мы это обсуждаем, из-за этих проблемы вы же уже развелись? Если бы не было претензий, то брак бы продолжался.
В какой-то момент это начинают понимать, и удается даже достичь компромисса. Мужчины часто думают, что справедливо было бы проводить с ребенком столько же времени, сколько проводит мать: одну неделю ребенок у отца, а другую – у матери.
- Вы этого не поддерживаете?
- Нет. Это не поддерживают и многие специалисты, которые занимаются детьми. В том числе, и психологи.
- Отцы говорят, что в благополучных странах все работает и детям так очень хорошо жить.
- Да, мне приносили и журналы и вырезки, как шведские, так и на английском языке. Чаще всего отцы. Наша позиция заключается в том, что так можно было бы жить, если бы ребенок привык к такому, и это работало бы и без судов.
Иногда я предлагаю родителями, снимите квартиру, в которой будут жить дети. Один родитель с чемоданами приезжает в понедельник и остается там на неделю. После пакует чемоданы и в следующий понедельник приезжает второй родитель. Родители не хотят быть туристами, но почему ребенок должен быть им?
- А еще система делает все для того, чтобы отец остался в стороне. Кто-то же должен отступить и чаще всего это отцы.
- У меня несколько лет назад был спор о порядке общения, в котором мать была эстонкой, а отец – итальянцем. Отец согласился с тем, что он будет приезжать в Эстонию в гости к ребенку, а мать будет учить мальчика итальянскому языку. Два раза в год мать с ребенком должна была ездить в Италию.
Я занималась с ребенком, когда ему было три года. Теперь ко мне попал спор о том же ребенке, чтобы он, будучи несовершеннолетним, ему уже 17 лет, смог открыть свою фирму.
Спросила у него, говорит ли он на итальянском языке? Конечно! Ездил ли в Италию? Ой, каждый год по многу раз, там было здорово. Есть ли контакт с отцом? Как друзья!
Тогда я спросила, то, что отец живет в Италии, а он с матерью в Эстонии, повлияло на общение с отцом? Молодой человек привел пример, что важно не количество времени проведенного вместе, а качество этого времени.
Я восхищаюсь родителями, которые, несмотря на расстояние, смогли вырастить предприимчивого сына, у которого есть близкие отношения с обоими. Я привожу этот пример всем ожесточенно спорящим родителям.
- У матери все же реально есть большее право на принятие решения, какими будут отношения между ребенком и отцом. Мать назначает динамику общения, и, конечно, есть отцы, которые из-за этого страдают.
- Я считаю, что до 2010 года отцы страдали больше, но, благодаря изменению закона, отцы вступили в игру. Чаще всего именно матери занимаются детьми.
В то же время я сталкивалась с матерью, которая ушла из семьи. Отец требовал алименты, а мать отказывалась их платить. Она довела дело до того, что умышленно уклонялась от платежей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, ее объявили в розыск, арестовали и посадили в тюрьму. Она получила судимость и потеряла работу на государственной службе.
В тот день, когда я взыскала с нее алименты, у нее были сбережения на 21 000 евро. Почему она должна была так много потерять в жизни? Но ребенок потерял больше всего, он потерял свою мать.
- Но это все же большое исключение. В случае маленьких детей, если родители разводились слишком рано, я читала судебные решения, в которых прямо говорится о том, что ребенок останется с матерь, поскольку она его родила, и поэтому биологически их близкие отношения больше. Правильно ли это?
- Это неправильно. Я не хочу критиковать решения других судей, но, конечно, нужно анализировать, на самом ли деле у ребенка более близкие отношения с матерью. У ребенка должны быть оба родителя и говорить, что один родитель из-за того, что он родил, ближе, не правильно. В этом случае обязательно должны быть и другие обстоятельства.
Как различаются люди, так различаются и судьи. Нам предъявляют претензии, если дело долго находится в производстве, но если рассматривать дело по существу, то это требует времени. Людей нужно отправить к психологу или к семейному примирителю.
Я как судья их никуда отправить не могу. Такая возможность есть у местного самоуправления. Я не участвую в примирении семьи, и не знаю, как это происходит. Однако часто оттуда мне поступает ответ: два раза встречались с родителями, договоренность бесперспективна, и мы прекратили работу в этом направлении. В каком смысле?!
- Вы же должны видеть перспективы!
- Специалисты говорят, что дело бесперспективно, а я должна найти решение. Я не могу написать в решении, мол, расходимся, дело не развивается. В течение многих лет я так много ходила на круглые столы и слушала красивые слова о том, что нужно детям, где узкие места и как все нужно было бы организовать. Но, когда я занимаюсь своей работой, то я остаюсь одна. В Германии примирители работают при семейных судах, это нужно было бы сделать и в Эстонии, поскольку суд не наладит отношений между родителями, скорее начнется борьба.
Очень многие общаются друг с другом через детей: скажи маме, что я приду к тебе утром; позвони отцу и скажи, что он сошел с ума. И ребенок говорит в суде, что уже договорились, где он должен быть.
- Если один родитель решил, что второй не будет встречаться с ребенком, и не исполняет порядок общения, то государство ничего не может поделать, и не может принудить родителя исполнять решение суда. Ребенка нельзя отнять у него силой.
- У меня в работе было одно и последнее дело, когда я прекратила общение между отцом и ребенком. Отец изначально был во всем виноват, поскольку долгое время не общался с ребенком. Теперь была сделана комплексная экспертиза, которая наносит ущерб ребенку: оставить его без отца, или заставить его общаться. Сам ребенок говорит, что он не хочет, но все это результат долговременного влияния матери.
Мы начали обсуждать это дело, когда ребенку было восемь, к моменту вынесения решения ему исполнилось 12 лет. Если судебный исполнитель пойдет передавать ребенка, мать в такой ситуации нанесет такой вред ребенку, что он получит травму.
Я назначила порядок общения для отца – один раз в месяц час в кабинете социального работника. Говорю матери – это один день в месяц, 12 раз в год по одному часу! Отец был согласен, мать – нет.
- И решение было, что ребенок и отец не будут встречаться?
- Да. Я, может быть, пошла бы дальше, но я не вижу, что у нас нашлись бы средства для обеспечения исполнения такого решения суда. Как заставить так, чтобы ребенок в свою очередь не получил от этого травму?
- Рано или поздно матери придется ответить за это решение, когда, став совершеннолетним, ребенок захочет общаться с отцом и выдвинет претензию, что мать ему такой возможности не дала.
- Да, но сейчас возможность для исполнения у нас на нуле.
- Вы – мать двоих детей. Можно ли отказаться от интуитивной роли матери при принятии таких решений?
- Я захожу в зал суда как человек. Все мы люди и ни у кого из нет больше права, чем у других, жить здесь на земле. Уборщица также важна, как и президент, если она делает свою работу ответственно.
- Дети из-за родителей ходят по судам. Как часто вы сталкиваетесь с таким, что после спора ребенок нуждается в психологической помощи?
- Дети, которые попадают в суд, сразу нуждаются в помощи. Мы никогда не будем спрашивать, с кем из родителей хочет жить ребенок: с мамой или с папой. Мне задали этот вопрос, когда мне было 15, и это был самый страшный вопрос, который мне задавали за всю жизнь. Я же хочу обоих. Этого никогда нельзя спрашивать у ребенка, поскольку ребенок всегда хочет обоих.
За десять лет все больше споров
Если в 2007 году в уездные суды попали 4133 новых семейных дела, то в 2017 году их было уже 7260. О праве на опеку обычно спорят в ходе обычного неискового производства, которых в 2007 году было 771, а в прошлом году – 2793. Из-за прежних ссор из-за детей людям часто приходится годами ходить по судам.
Андра Сальк
Justiitsministeerium
«У увеличения споров по семейному праву может быть много причин. Во-первых, увеличилась правовая грамотность людей в этой области, и они начали лучше стоять за себя и права своих детей», - сказала советник службы частного права Министерства юстиции Андра Сальк. Она отметила, что порядок востребования алиментов упростился, но, конечно, права и судья Сирье Ыунпуу в том, что принятие в использование понятия права опеки добавило количество судебных споров.
«Если согласно Закону о семьи, действовавшему до 2010 года, в случае развода нужно было определить лишь дальнейшее место проживания ребенка, то по новому закону судам нужно упорядочить все вопросы прежних прав на опеку (остается ли у родителей единое право на опеку, или вводится единоличное право для одного из родителей), а также в случае спора при всех новых разводах, нужно определить, у кого в дальнейшем остается право на опеку, чтобы были обеспечены лучшие интересы ребенка», - описала Сальк.