Едва ставший депутатом экс-губернатор Тулеев может лишиться мандата

«Тулеев, как избранный депутат, не принес присягу на своем первом заседании, предусмотренную Уставом Кемеровской области ст. 41 п. 2.», - говорится в статье. Там также напоминается, что ранее депутат СНДКО от партии «Справедливая Россия» Владимир Волчек подтвердил газете «Кузбасс», что на ближайшей сессии облсовета Аман Тулеев должен будет принять присягу.

На публикацию «Открытого города» обратил внимание член регионального штаба Общероссийского народного фронта Максим Учватов. Он опубликовал ссылку на статью в своем Facebook.

Кроме того, общественник сообщил, что обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием лишить Тулеева депутатского мандата.

«Аман Гумирович на протяжении всей сессии слов присяги не произнес. На основании этого я сформировал обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайку с просьбой принять меры прокурорского реагирования, направленные на лишение Тулеева депутатского мандата», - пояснил Учватов сайту Ura.ru.

Согласно уставу Кемеровской области депутаты совета народных депутатов Кузбасса на своем первом заседании приносят избирателям присягу: «Клянусь добросовестно, с использованием всех своих возможностей осуществлять возложенные на меня избирателями и законом депутатские обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Кемеровской области, добиваться повышения безопасности и жизненного уровня населения: всемерно охранять права и свободы человека и гражданина. Никакие частные интересы не будут для меня выше интересов Кемеровской области и Российского государства».

В комментарии «Коммерсанту» Учватов уточнил, что также намерен обратиться в прокуратуру Кемеровской области.

Аман Тулеев получил мандат депутата областного совета на прошлой неделе, после ухода с поста губернатора Кемеровской области, последовавшего за пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».