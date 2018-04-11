Скандальная биатлонистка переболела анорексией и пропустит следующий сезон

«На данный момент я вообще не могу представить, что вернусь в биатлон. Как будет, так и будет. Я приму все. Это судьба», – рассказала Коукалова sport.cz.

Проблемы Коукаловой со здоровьем не дали ей выступить и в прошлом сезоне. Также биатлонистка рассказала, что болела анорексией из-за того, что ее тренер назвал ее жирной свиньей.

По ее словам, болезнь началась после того, как тренер юниорской сборной Чехии стал обвинять ее в лишнем весе.

«Может, он не имел в виду ничего плохого. Возможно, у него просто было мало знаний о физиологии девочек. Скорее всего, он вообще не знал, как нужно общаться с девочками-подростками, потому что говорил мне, что я жирная как свинья.

Как-то раз, когда я весила чуть меньше, чем сейчас, он подвел меня к зеркалу и сказал: «Посмотри, как ты ужасно выглядишь». После этого я начала выбрасывать свою еду в унитаз.

Потом я пыталась сбросить вес всеми возможными способами. Я прошла через все диеты, какие только существуют. Во время выступлений я также следила за весом. Если бежала нормально – позволяла себе завтрак и ланч, но все равно обходилась без обеда», – рассказала Коукалова.

Бывали дни, когда спортсменку рвало по восемь раз в день. А иногда она вообще ничего не ела целыми днями, только пила воду.

«Это было ужасно, мне так стыдно это вспоминать... И очень сложно об этом говорить. В итоге я смогла взять медали в Сочи-2014, но так ослабла, что вернулась к нормальному питанию. И сразу же опять набрала вес. Потом попыталась сбросить его, и у меня опять начались проблемы», – сказала Коукалова.

Эксперт по питанию Рихард Пфлегер, к которому в 2015 году обратилась Коукалова, считает, что спортсменка скорее страдала от булимии, чем от анорексии.

«Это была скорее булимия. Это не классическая анорексия. У нее было так – она съедала что-то, из-за чего чувствовала вину и впадала в отчаяние.