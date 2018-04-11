Разборка Huawei P20 Pro раскрыла необъявленную особенность смартфона

Huawei P20 Pro стал первым в мире смартфоном с тройной камерой. В нем установлены цветной 40-мегапиксельный модуль (f/1,8), 20-мегапиксельный монохромным сенсор (f/1,6) и 8-мегапиксельный модуль с телеобъективом (f/2,4) для трехкратного оптического зума. По информации Huawei, система оптической стабилизации изображения присутствует только в 8-мегапиксельном модуле. Но разборка устройства показала наличие OIS во всех трех камерах.

Разбирая смартфон, сотрудники iFixit отметили явный плюс — многие компоненты модульные, а значит их можно без проблем заменить. Аккумулятор также подлежит замене, но для этого потребуются усилия и время, так как он приклеен к корпусу. Явными недостатками для ремонта специалисты отметили стекло спереди и сзади, а также необходимость преодоления двух слоев клея для ремонта дисплея.