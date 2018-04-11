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Американские санкции могут ударить по Финляндии

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Владимир Путин. Фото иллюстративное

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Проведение двух матчей регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Виннипегом» в Хельсинки находится под вопросом, передает Ilta Sanomat.

В составе команд выступают звезды финского хоккея - Патрик Лайне и Александр Барков, поэтому именно "Джетс" и "Пантерс" были выбраны НХЛ для европейских матчей Лиги.

Матчи должны состояться 1 и 2 ноября на «Хартвалл Арене». Все билеты на матчи проданы, но их проведение пока что не на 100% согласовано. 

B санкционные списки США входят совладельцы арены – российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

В прошлую пятницу в списки было добавлено еще 24 человека, включая двоюродного брата Романа Ротенберга – Игоря. 

Ротенбергу и Тимченко принадлежит 45% акций, что меньше порогового значения 50%, при котором контрагенты считаются подпадающими под санкции. Тем не менее в структуре собственности компании предусмотрено наличие разных классов акций с разными полномочиями, что теоретически может создать затруднения в работе с американскими компаниями. 

«Мы должны прояснить этот вопрос. Мы не занимаем никакой политической позиции, если мы не нарушаем законы и постановления, то не видим проблем. 

Когда мы проводили на этой арене выставочные матчи перед Кубком мира, то запрашивали разрешение у властей США. Оно было получено, и мы уверены, что и на этот раз его получим», – сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. 

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