Американские санкции могут ударить по Финляндии

В составе команд выступают звезды финского хоккея - Патрик Лайне и Александр Барков, поэтому именно "Джетс" и "Пантерс" были выбраны НХЛ для европейских матчей Лиги.

Матчи должны состояться 1 и 2 ноября на «Хартвалл Арене». Все билеты на матчи проданы, но их проведение пока что не на 100% согласовано.

B санкционные списки США входят совладельцы арены – российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

В прошлую пятницу в списки было добавлено еще 24 человека, включая двоюродного брата Романа Ротенберга – Игоря.

Ротенбергу и Тимченко принадлежит 45% акций, что меньше порогового значения 50%, при котором контрагенты считаются подпадающими под санкции. Тем не менее в структуре собственности компании предусмотрено наличие разных классов акций с разными полномочиями, что теоретически может создать затруднения в работе с американскими компаниями.

«Мы должны прояснить этот вопрос. Мы не занимаем никакой политической позиции, если мы не нарушаем законы и постановления, то не видим проблем.