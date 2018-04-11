Компания Audi представила универсал A6 Avant нового поколения

Габаритная длина универсала Audi A6 составляет 4940 миллиметров (+14 миллиметров по сравнению с машиной предыдущего поколения), ширина – 1890 миллиметров (+16 миллиметров), высота — 1470 миллиметров (+9 миллиметров). Объем багажного отделения остался без изменений: при поднятых сиденьях второго ряда — 565 литров, а при сложенных — 1680 литров, пишет motor.ru.

Все модификации универсала по умолчанию являются так называемыми «мягкими гибридами»: они оснащены приводным стартер-генератором, 48-вольтовой бортовой сетью и отдельным литий-ионным аккумулятором. На скоростях от 55 до 160 километров в час при движении накатом мотор может полностью выключаться для экономии топлива. Система «старт-стоп» теперь глушит двигатель уже на 22 километрах в час.

Гамма моторов пока не уточняется. Но, вероятно, она будет такой же, как у седана. Таким образом универсал получит версию 55 TFSI, которая оснащается 340-сильной трехлитровой «шестеркой». Агрегат работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом quattro ultra с двумя муфтами на задней оси.

Также появится вариант 50 TDI. Он оснащается 286-сильным дизелем V6 и восьмидиапазонным «автоматом». С таким двигателем доступен постоянный полный привод. Дополнительно на A6 Avant можно установить активный дифференциал, который распределяет момент между задними колесами.

Для нового Audi A6 Avant доступно четыре варианта подвески: стандартная со стальными пружинами, заниженная спортивная, с адаптивными амортизаторами и адаптивная с пневмоопорами. Работу подвески можно переключать между тремя режимами: комфортным, автоматическим и динамичным.

В базовое оснащение модели входит система крепления грузов с четырьмя изменяемыми точками фиксации, сеткой, двумя крючками, а также разделительным модулем для организации пространства в багажном отсеке, рулевое управление с изменяемым передаточным отношением и светодиодная головная оптика. Матричные фары — опция.

В набор систем безопасности входит адаптивный круиз-контроль. Он может поддерживать расстояние и скорость при движении в плотном потоке, поддерживает функцию полной остановки и работает на скорости до 250 километров в час. Помимо этого, он способен реагировать на изменение скоростных ограничений, определять повороты и перекрестки с круговым движением.

Для работы различных ассистирующих систем на Audi A6 Avant установлены пять радаров, пять камер, 12 ультразвуковых сенсоров и лазерный дальномер.