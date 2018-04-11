Тынис Саартс: Партия реформ не перестанет разыгрывать “русскую карту” и при Каллас

Короче, Кая Каллас может, конечно, сделать национал-консервативный тон в партии еще потише, но нет никакой надежды, что выборы 2019 года пройдут без использования “русской карты”. Каллас выпустит здесь на сцену в качестве ораторов своих соратников: Кристена Михала, Юргена Лиги, Эрика-Нийлеса Кросса и т.д. Русофобский национализм в эстонской политике – это идеология золотой пробы: он работает и благодаря нашей истории и сложному соседству всегда приносит голоса. Сделав вышеописанный выбор, увы, партия утратит поддержку временных сторонников, которые ожидают сейчас возникновения нормальной европейской либеральной партии. Но для партии это не большая потеря – ведь останутся постоянные национал-консервативные избиратели.

Но как стали бы выглядеть социальные и экономические идеи обновляющейся Партии реформ? Известно, что отец Каллас был убежденным рыночным либералом, и, очевидно, это повлияло и на убеждения дочери. О рыночных убеждениях Каллас дает представление недавно предложенный ею план реформы здравоохранения на основе частного страхования.

Вернется ли неолиберальная Партия реформ 1990-х годов с лозунгами “каждый кузнец своего счастья” и “государство – плохой хозяин”? Нет, точно нет. На чистый рыночный либерализм в нынешней Эстонии нет значительного общественного спроса, кроме того, партия еще меньше рискует потерять голоса малообеспеченных (например, пенсионеров), которые не выбирают Партию реформ не из-за их национализма, а из-за социальной политики центристов.

В Таллиннском университете недавно была защищена одна очень увлекательная дипломная работа, где анализировалось совпадение предвыборных программ эстонских партий с моделями благополучного государства, распространенными в мире. Вопреки ожиданиям Партия реформ в своих программных заявлениях в последнее десятилетие сдвинулась не в сторону рыночно-либеральной англо-американской модели, а в сторону скандинавской социал-демократической модели. Иными словами, забота государства предусмотрена для всех, а не только для бедных и попавших в беду. Либертарианский экономист Милтон Фридман, постулаты которого когда-то составляли суть идеологии реформистов, перевернулся бы в гробу, если бы услышал об этом.

Да, Кая Каллас может загримировать социально-политические позиции партии под чуть более либеральные и правые, но речь может идти лишь о легкой смене акцентов, а не революционных изменениях. Социальный и политэкономический центризм пришел в Партию реформ, чтобы остаться навсегда. Это приносит голоса, этого ждет электорат. Вновь разочаруются те, кто надеется на то, что возглавленная Каллас Партия реформ станет крайне дружественной к предпринимателям и рыночно-либеральной партией. Партия от этого потеряет немного, поскольку ядро электората ждет от нее по-прежнему социал-либерализма, в котором правые рыночные свободы хорошо уравновешены левой тоской по солидарности.