Украина запустит поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига
11 апреля 2018 г., 13:35
Власти Украины решили запустить пассажирский поезд, который будет курсировать через 4 европейские столицы – Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, передает Rus.err.
Об этом в социальных сетях сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
По его словам, госкомпания "Украинские железные дороги" уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода. В ближайшее время они будут курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига.
"Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн (59 €). Ну чем не железнодорожный «лоу-кост»?))", - отметил Лавренюк.