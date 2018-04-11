Институт конъюнктуры: продовольственная корзина существенно подорожала

По сравнению с декабрем 2017 года расходы на продукты питания выросли в первом квартале 2018 года на 1,1 процента, то есть на 0,79 евро. В марте по сравнению с декабрем подорожали больше всего фрукты, овощи и куриные яйца, а подешевели сливочное масло и сахар, сообщает Институт конъюнктуры.

На молочные продукты в марте у семьи из четырех человек уходило 17,81 евро в неделю, что на 1,8 процента больше, чем в декабре. В первом квартале сливочное масло подешевело на 5, сливки 1,6 процента, а молоко и кефир на 0,9 процента. Творог подорожал на 0,9 процента.

Стоимость мясных продуктов в первом квартале года составила 27 процентов стоимости продовольственной корзины, то есть 20,31 евро в неделю, что на 0,7 процента больше, чем было в декабре прошлого года. Фарш по сравнению с декабрем подорожал на 1,6 процента, копчености на 1,8 процента, свежее мясо на 0,8 процента, а вареная колбаса подешевела на 0,2 процента.

Продукция садоводства подорожала по сравнению с декабрем на 9,9 процента до 7,76 евро в неделю, яблоки подорожали на 1 26,1 процента, овощи на 3,2 процента, а картофель подешевел на 0,9 процента. Зерновые продукты не изменились в цене. Семья из четырех человек покупала в неделю хлеба на 4,90, булки и сепика на 3,65, а муки и круп на 1,26 евро.

За год продовольственная корзина подорожала на 6,5 процента.

По оценке EKI, во втором квартале 2018 года продовольственная корзина подорожает на один процент.