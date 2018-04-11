Институт конъюнктуры: продовольственная корзина существенно подорожала

По данным Эстонского института конъюнктуры (EKI), продовольственная корзина в первом квартале года подорожала за год на 6,5 процента, то есть на 4,60 евро до 75,19 евро.
По сравнению с декабрем 2017 года расходы на продукты питания выросли в первом квартале 2018 года на 1,1 процента, то есть на 0,79 евро. В марте по сравнению с декабрем подорожали больше всего фрукты, овощи и куриные яйца, а подешевели сливочное масло и сахар, сообщает Институт конъюнктуры.
На молочные продукты в марте у семьи из четырех человек уходило 17,81 евро в неделю, что на 1,8 процента больше, чем в декабре. В первом квартале сливочное масло подешевело на 5, сливки 1,6 процента, а молоко и кефир на 0,9 процента. Творог подорожал на 0,9 процента.
Стоимость мясных продуктов в первом квартале года составила 27 процентов стоимости продовольственной корзины, то есть 20,31 евро в неделю, что на 0,7 процента больше, чем было в декабре прошлого года. Фарш по сравнению с декабрем подорожал на 1,6 процента, копчености на 1,8 процента, свежее мясо на 0,8 процента, а вареная колбаса подешевела на 0,2 процента.
Продукция садоводства подорожала по сравнению с декабрем на 9,9 процента до 7,76 евро в неделю, яблоки подорожали на 1 26,1 процента, овощи на 3,2 процента, а картофель подешевел на 0,9 процента. Зерновые продукты не изменились в цене. Семья из четырех человек покупала в неделю хлеба на 4,90, булки и сепика на 3,65, а муки и круп на 1,26 евро.
За год продовольственная корзина подорожала на 6,5 процента.
По оценке EKI, во втором квартале 2018 года продовольственная корзина подорожает на один процент.
Продовольственная корзина EKI является постоянным набором закупленных в магазинах Таллинна продуктов одного веса на одну семью в течение недели. В продовольственную корзину EKI входят 48 определенных продовольственных товаров из 24 групп.