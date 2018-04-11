В Амстердаме набирают популярность экскурсии, во время которых туристы убирают мусор

В Амстердаме набирают популярность экскурсии по городским каналам, во время которых туристам предлагают с помощью сачков вылавливать из воды мусор. Об этом пишет Cerodosbe.
Компания Plastic Whale предлагает людям всех возрастов совместить прогулку по каналам голландской столицы с очисткой вод от плавающего пластика. Необычный тур на моторной лодке, сделанной из переработанного мусора, начинается от причала Вестеркерк. Далее маршрут проходит к югу вдоль канала Кейзерсграхт, пишет turizm.ru.
В то время как экскурсоводы рассказывают об истории зданий, расположенных вдоль канала, вооруженные сачками туристы ищут и достают из воды бутылки или куски пластика. плавающие в воде. Участники экскурсии соревнуются между собой на самый необычный выловленный предмет. Вся добыча впоследствии отправляется на переработку.
Экскурсии проходят по выходным дням с 11:00 до 13:00. Желающие принять в ней участие должны забронировать билет на официальном сайте Plastic Whale. Стоимость тура составляет 25 евро. Экскурсия доступна на английском и голландском языках. Компания-организатор предоставляет туристам спасательный жилет, а также чай и кофе во время поездки. Подобную прогулку также можно осуществить в Роттердаме.
По словам разработчика экологических экскурсий Мариуса Смита, идея пришла ему в голову после посещения некоторых городов Азии, которые в буквальном смысле утопают в пластиковых отходах. Вернувшись в Амстердам, он понял, что проблема — гораздо ближе, чем кажется. М. Смит убежден, что такая «пластикатовая рыбалка» оказывает положительное воздействие на детей, воспитывая любовь к окружающему миру. Автор проекта надеется, что однажды активность Plastic Whale амстердамским каналам станет не нужна.