В Амстердаме набирают популярность экскурсии, во время которых туристы убирают мусор

Компания Plastic Whale предлагает людям всех возрастов совместить прогулку по каналам голландской столицы с очисткой вод от плавающего пластика. Необычный тур на моторной лодке, сделанной из переработанного мусора, начинается от причала Вестеркерк. Далее маршрут проходит к югу вдоль канала Кейзерсграхт, пишет turizm.ru.

В то время как экскурсоводы рассказывают об истории зданий, расположенных вдоль канала, вооруженные сачками туристы ищут и достают из воды бутылки или куски пластика. плавающие в воде. Участники экскурсии соревнуются между собой на самый необычный выловленный предмет. Вся добыча впоследствии отправляется на переработку.

Экскурсии проходят по выходным дням с 11:00 до 13:00. Желающие принять в ней участие должны забронировать билет на официальном сайте Plastic Whale. Стоимость тура составляет 25 евро. Экскурсия доступна на английском и голландском языках. Компания-организатор предоставляет туристам спасательный жилет, а также чай и кофе во время поездки. Подобную прогулку также можно осуществить в Роттердаме.