Сирия. ФОТО: Ammar Safarjalani/imago/Xinhua

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в течение 48 часов примет решение о том, нанести ли военный удар по Сирии в ответ на сообщения о применении химического оружия под Дамаском. Этот срок истекает уже в ближайшие часы.

Трамп пообещал, что ответ США обязательно будет «решительным» и отметил при этом, что у Вашингтона есть «много военных вариантов [ответа]».

Во вторник стало известно, что премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали позицию Трампа о необходимости дать ответ на случившееся с тем, чтобы сохранить мировой запрет на применение химического оружия.

Однако в среду британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Мэй отказалась поддержать планы США по «быстрому возмездию» в Сирии, объяснив это тем, что Лондону не хватает доказательств применения химоружия. Официально это не подтверждено.

При этом издание отмечает, что в ближайшее время в район химатаки должны прибыть инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые и займутся поиском доказательств.

Макрон также не высказывался открыто в пользу военного вмешательства и накануне сказал лишь, что планирует объявить о своем решении в ближайшие дни.

«Мы не хотим какой-либо эскалации ситуации в регионе. Мы только хотим, чтобы международное право, и в особенности гуманитарное право, соблюдалось», - сказал он.

При этом он исключил возможность ударов по союзникам Сирии, фактически положив конец спекуляциям о возможной бомбардировке российской авиабазы в Латакии.

Более мощный удар

Как отмечает New York Times, Трамп и его советники сейчас обсуждают нанесение гораздо более мощного военного удара по Сирии, чем ракетная атака в апреле прошлого года, так как, по их мнению, только такая мера может заставить сирийские власти отказаться от применения химического оружия.

По информации газеты, в президентской администрации, в частности, предлагают нанести удары сразу по нескольким целям или растянуть операцию на несколько дней.

Британская газета Guardian, в свою очередь, считает, что единственным эффективным шагом для США может стать только уничтожение всей сирийской военной авиации.

По подсчетам военного аналитика Джереми Бинни, которого цитирует издание, американцы вполне могут добиться этой цели, если удары будут более масштабными, чем в прошлом году. В ходе прошлогодней атаки США сообщали об уничтожении 20% сирийских военно-воздушных сил, отмечает эксперт.

В то же время, по данным Los Angeles Times, в Пентагоне опасаются, что удары США по Сирии могут угрожать и российским военнослужащим в Сирии.

Как рассказал изданию эксперт по Сирии Илан Голденберг, США, скорее всего, предупредят Москву о предстоящих военных действиях. Однако Пентагон не станет сообщать российским военным точное время или цели ударов из опасений, что Россия может передать полученные сведения силам президента Сирии Башара Асада, отмечает газета.

В среду российский посол в Ливане Александр Засыпкин в интервью телеканалу «Аль-Манар», связанному с проиранской вооруженной группировкой «Хезболла», заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и атаковать места их запуска в случае агрессии США в Сирии.

Нарастающее напряжение

Совет Безопасности ООН накануне не смог одобрить ни одной из предложенных резолюций о проведении расследования предполагаемого применения химоружия в Сирии: Россия заблокировала американский проект резолюции, а США, Британия и Франция проголосовали против обоих проектов Москвы.

На фоне нарастающего напряжения Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило уведомление об опасности полетов в Восточном Средиземноморье.

«В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса „воздух-земля“ и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования», - говорится в уведомлении.

Источник агентства ТАСС сообщил, что Росавиация также разослала аналогичные уведомления российским авиакомпаниям.