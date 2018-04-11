Суд обязал Apple выплатить свыше 500 млн долларов по патентному иску

Федеральный суд Восточного округа штата Техаса удовлетворил иск компании VirnetX к Apple, признав обвинения в нарушении ряда патентов, и постановил, что Apple должна выплатить истцу 502,6 млн долларов компенсации, передает Bloomberg.
Это решение стало очередным эпизодом в многолетней тяжбе VirnetX и Apple. При этом радость VirnetX, акции которой на фоне решения суда выросли в цене на 44%, может оказаться недолгой, поскольку в настоящее время Апелляционный суд США в Вашингтоне рассматривает иски Совета по рассмотрению патентных споров и апелляций при Бюро по патентам и товарным знакам США, в которых утверждается, что патенты VirnetX недействительны, передает Newsru.com.
Напомним, что претензии VirnetX касаются использования Apple запатентованных технологий компании в приложениях FaceTime и iMessage. Впервые VirnetX обратилась по этому поводу в суд еще в 2010 году и выиграла дело, получив право на компенсацию в размере 368,2 млн долларов. В 2014 году Apple успешно обжаловала это решение суда, после чего VirnetX вновь обратилась в суд.
В феврале 2016 года суд удовлетворил претензии VirnetX к Apple и обязал компанию из Купертино выплатить истцу 625,6 млн долларов компенсации, однако в августе судья Роберт Шредер отменил предыдущее решение, сочтя неправильным, что в рамках дела были объединены два иска VirnetX к Apple.
В октябре прошлого года суд постановил, что Apple должна выплатить VirnetX 439,7 млн долларов. Это решение вскоре было обжаловано, пишет The Verge.
Стоит отметить, что Apple не первая крупная технологическая компания, ведущая тяжбу с VirnetX. Так, в 2010 году суд обязал Microsoft выплатить VirnetX 200 млн долларов, а в 2014 году корпорации был присужден еще один штраф в размере 23 млн долларов. Во втором случае нарушенные патенты использовались в программе Skype.