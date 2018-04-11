Суд обязал Apple выплатить свыше 500 млн долларов по патентному иску

Это решение стало очередным эпизодом в многолетней тяжбе VirnetX и Apple. При этом радость VirnetX, акции которой на фоне решения суда выросли в цене на 44%, может оказаться недолгой, поскольку в настоящее время Апелляционный суд США в Вашингтоне рассматривает иски Совета по рассмотрению патентных споров и апелляций при Бюро по патентам и товарным знакам США, в которых утверждается, что патенты VirnetX недействительны, передает Newsru.com.

Напомним, что претензии VirnetX касаются использования Apple запатентованных технологий компании в приложениях FaceTime и iMessage. Впервые VirnetX обратилась по этому поводу в суд еще в 2010 году и выиграла дело, получив право на компенсацию в размере 368,2 млн долларов. В 2014 году Apple успешно обжаловала это решение суда, после чего VirnetX вновь обратилась в суд.

В феврале 2016 года суд удовлетворил претензии VirnetX к Apple и обязал компанию из Купертино выплатить истцу 625,6 млн долларов компенсации, однако в августе судья Роберт Шредер отменил предыдущее решение, сочтя неправильным, что в рамках дела были объединены два иска VirnetX к Apple.

В октябре прошлого года суд постановил, что Apple должна выплатить VirnetX 439,7 млн долларов. Это решение вскоре было обжаловано, пишет The Verge.