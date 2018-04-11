ДНК-экспертиза речных раков помогла поймать преступника

В ежегоднике Нису объяснил, что иногда прокурорам и сыщикам приходится защищать не только людей, ставших жертвами преступления. Например, ему выпало заниматься делом, где потерпевшими оказались обычные речные раки, а шире – вся наша природа.

В центре истории был человек, который в незаконном и крупном порядке зарабатывал на ловле речных раков. Речь шла браконьере – кроме раков он незаконно ловил и рыбу во многих водоемах страны, не имея на данную деятельной ни одной лицензии.

В августе 2016 года его поймали, благодаря информации, поступившей в Инспекцию по охране окружающей среды. При обыске его автомобиля нашли 342 речных рака, которые, по всей вероятности, попали бы в использованное браконьером здание.

Там раков ждала самодельная система бассейнов, которую использовали для сохранения и разведения раков. В системе бассейнов нашли еще 1051 речного рака, а в самом здании обнаружены 24 ловушки для ловли раков.

Неоднократно наказанный в административном порядке за браконьерство мужчина из-за своей деятельности несколько лет подряд находился в орбите интересов Инспекции по охране окружающей среды. Из-за этого многолетнего интереса инспекция смогла выявить несколько возможных эпизодов, но из-за отсутствия доказательств, их не получалось ему инкриминировать.

«После задержания нарушитель закона утверждал, что найденные в его машине раки он взял на законной ферме по разведению раков и рыбы, которая принадлежит его знакомому. Поскольку он назвал и имя своего знакомого, того допросили в качестве свидетеля – свидетель, по сути, подтвердил защитную версию преступника», - описал Нису.

ДНК-экспертиза для установления происхождения речных раков

Но у правоохранительных органов были основания считать, что найденные в автомобиле раки выловлены в озере Пангоди, находящемся в волости Камбья Тартуского уезда: «Подозрение подтверждала распечатка звонков с находившегося в распоряжении браконьера телефона, которая показала, что вечером, накануне задержания, преступник находился на озере Пангоди или рядом с ним».

Для того чтобы четко определить происхождение раков, по словам Нису, впервые в следственной практике были назначены две экспертизы, которые подтвердили версию о том, что раков на самом деле выловили в озере Пангоди.

В результате ДНК-экспертизы, назначенной ракам, выяснили, что генетический профиль раков отвечает профилям популяции раков, живущих в природе на озере Пангоди. Вторая экспертиза установила происхождение раков при помощи водорослей, и в результате экспертизы выяснилось, что водорослевая флора найденных раков схожа в той, что имеется у раков, выросших в озере Пангоди.

«Таким образом, в виде актов экспертиз у нас появился хороший доказательный материал о том, что преступник поймал раков незаконно в озере Пангоди», - объяснил Нису. Несмотря на это, по словам прокурора, осталась возможность, что в суде обвиняемый начнет утверждать, что он не ловил раков в озере. Не было еще ни одного прямого доказательства, которое связало бы преступника с рыбалкой. В то же время было известно, что за годы он научился заниматься своей незаконной деятельностью крайне конспиративно.

Суд дал разрешение на слежку за браконьером: «Насколько известно, в практике такое было впервые, или, происходило, но крайне редко, когда суд дал разрешение на оперативную разработку человека, подозревающегося в преступлениях против окружающей среды».

В конце мая прошлого года на озере Пангоди были найдены 33 ловушки, в которых уже находились 219 раков. Благодаря доказательствам, собранным во время слежки, было установлено, что их там установил именно тот самый преступник.

30 октября прошлого года Тартуский уездный суд признал вину обвиняемого и приговорил его к двум годам, четырем месяцам и 28 дням реального тюремного заключения. Прежде его наказывали за насильственные действия в близких отношениях, а потому у него имелось еще одно, не отбытое наказание.