Названы самые загруженные аэропорты мира

Глобальное торговое представительство аэропортов в мире Airports Council International опубликовало рейтинг международного трафика за 2017 год. Организация назвала лидеров по пассажиропотоку на основе отчетов более 1 200 авиагаваней, пишет turizm.ru.

Самым загруженным в мире признан аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон. За прошлый год он принял почти 104 миллиона пассажиров. При этом 80% из них совершали перелеты внутри США. Данный аэропорт, действующий с 1926 года, оборудован пятью взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами. Хартсфилд-Джексону также принадлежит мировой рекорд по количеству выходов на посадку – 209. В 2016 году воздушная гавань Атланты также стала лидером мирового рейтинга.

Второе месте по количеству пассажиров занимает Международный аэропорт Пекина. В прошлом году его посетило около 96 миллионов человек, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров авиагавань Дубая с результатом 88,2 миллиона пассажиров.

В первую десятку по количеству пассажиров также вошли аэропорты Ханэда в Токио (85,4 млн), Лос-Анджелеса (84,5 млн), О`Хара в Чикаго (79,8 млн), Хитроу в Лондоне (78 млн), Гонконга (72,6 млн), Пудонг в Шанхае (70 млн) и Шарль-де-Голль в Париже (69,4 млн).

Более 60 миллионов пассажиров приняли воздушные гавани Амстердама, Далласа, Гуанчжоу, Франкфурта, Стамбула, Нью-Дели, Джакарты, Сингапура, Инчхона и Денвера.