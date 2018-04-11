среда, 11 апреля 2018 г.
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Ванна посередине комнаты — и как в ней мыться?

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ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Популярный сайт Houzz.ru выяснял у дизайнеров, которые делают такие проекты для своих заказчиков, насколько это практично. Ответы обескуражили.

Серьезно, а как правильно мыться в ванне, стоящей посередине комнаты? Предположим, смыть шампунь с волос можно и сидя, аккуратно согнувшись. А вот как удалить с тела мыльную пену после того, как ты в этой пене романтично возлежал и не налить при этом воды на пол?

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Обычно ванна на ножках посередине комнаты встречается в классических интерьерах, и это ее исторический вариант расположения. Когда-то в ванну наливали воду, принося ее в ведрах. Теперь отдельно стоящая ванна — не просто дань прошлому, а актуальный тренд в дизайне интерьеров. Практически у каждого производителя сантехники есть в ассортименте отдельностоящие ванны. Они придают шик интерьеру ванной комнаты, и это не обязательно классическая ванна на ножках. Она может иметь и современные формы.

Оказалось, что использовать отдельностоящую ванну вообще не предполагается! Это прежде всего — предмет декора. Другое ее предназначение — средство релакса вроде кедровой бочки или домашнего бассейна. Тогда в ней не моются, а нежатся.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Ванна на фото выполняет роль декоративного элемента. Владелица не планирует в ней купаться. При этом ванна находится в рабочем состоянии — на случай, если хозяйка передумает.

Так что на вопрос, как мыться в ванне посередине комнаты, большинство дизайнеров отвечает: «Никак». Смысл такой ванны в удовольствии и наслаждении. Человек встает, обтирается полотенцем и выбирается из ванны, не пролив ни капельки на пол! А мы-то думали...

Для мытья и разбрызгивания мыльной пены обычно рядом имеется душевая.

Много фотографий и еще несколько размышлений - ЗДЕСЬ. 

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