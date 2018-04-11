среда, 11 апреля 2018 г.
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Фото: в Тарту загорелась стена дома

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В жилом доме на улице Уус в Тарту произошел пожар. Жильцов близлежащих домов попросили закрыть окна.

Огнем была охвачена торцевая стена дома, где в качестве строительного материала был использован пенопласт. При его горении выделяется ядовитый дым, пишет Tartu Postimees.

Руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что нет причины опасаться распространения огня.

Спасатели получили вызов в 12.46, после 14.00 пожар был потушен.

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