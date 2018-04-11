Трамп: Россия, готовься к ракетам!

«Россия обещает сбить любую ракету, нацеленную на Сирию. Готовься, Россия, потому что они прилетят – красивенькие, новые и умные! Ты не должна быть партнером убивающему газом животному, которое уничтожает людей и наслаждается этим!» - написал Трамп в Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Однако через 40 минут он опубликовал призывающий к миру твит: "Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена холодной войны. Для этого нет никакой причины. Россия нуждается в нашей помощи ради своей экономики - и это было бы очень легко сделать. Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?"

Ранее сегодня посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия перехватит любые ракеты, выпущенные США по территории Сирии, и будет готова к ударам по точкам, откуда ракеты были выпущены, напоминает Newsru.com.

С момента предполагаемой газовой атаки в сирийском городе Дума, которую по мнению властей США, совершила армия Асада при попустительстве России, Трамп уже несколько раз назвал сирийского президента животным и пообещал его серьезно наказать.

По данным американской прессы, накануне в Белом доме президент США обсуждал с советниками масштабы предстоящей операции возмездия. Как ожидается, она превзойдет прошлогоднюю операцию, когда по асадовской авиабазе в Хомсе было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". Мощный ракетный удар с эсминцев в Средиземном море, по данным источников, в ближайшие дни может быть нанесен сразу по нескольким военным целям - в том числе по сирийским базам с системами противовоздушной обороны.

В эти ПВО, предположительно, входят и российские ракетные батареи класса "земля-земля" S-400, указывала Los Angeles Times. Военные аналитики в комментариях изданию предполагали, что Вашингтон, вероятно, захотел бы предупредить Москву о целях этих атак, если бы был уверен, что она тут же не передаст эту информацию Асаду.

Напомним, ситуация вокруг Сирии резко обострилась после того, как правозащитные организации сообщили о химической атаке, проведенной 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, в которой Запад обвинил режим Башара Асада. Во вторник Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции США о механизме расследования химатак в Сирии, однако Россия наложила вето на предложенный документ. Затем Совбез не поддержал подготовленный российской стороной проект резолюции по Сирии.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять военные меры против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в Думе. Американский лидер пообещал в течение 48 часов определиться с ответом США на химатаку, унесшую, по данным источников, жизни не менее 60 человек. Он отметил, что ответственность за инцидент несет режим Башара Асада и его союзники - Россия и Иран.