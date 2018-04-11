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  • Михкель Мутть на книжной ярмарке в Лондоне: в Эстонии сохранилась экзотика

Михкель Мутть на книжной ярмарке в Лондоне: в Эстонии сохранилась экзотика

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Михкель Мутть.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

С 10 по 12 апреля в Лондоне проходит книжная ярмарка, главные гости которой - страны Балтии. Совместная экспозиция Эстонии, Литвы и Латвии посвящена их богатой и разносторонней литературе.

«Эстония все еще „другая“ в социологическом смысле. Она больше не такая экзотическая, какой была после восстановления независимости в начале 90-х. Но в ней все еще осталась экзотика. Например, что-то осталось в отношениях с природой. Глядя на ее корни, в случае Эстонии - это финно-угорский ревайвализм, возвращение к лесам, к хуторам предков - все вроде этого. Это довольно-таки замечательно. Эстония, в целом, все еще сельская страна. Сельская не в плане образа жизни, а в плане образа мыслей, половина из них находится в сельской местности», - сказал представитель эстонской делегации, писатель и колумнист Михкель Мутть.

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