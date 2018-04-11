Михкель Мутть на книжной ярмарке в Лондоне: в Эстонии сохранилась экзотика

«Эстония все еще „другая“ в социологическом смысле. Она больше не такая экзотическая, какой была после восстановления независимости в начале 90-х. Но в ней все еще осталась экзотика. Например, что-то осталось в отношениях с природой. Глядя на ее корни, в случае Эстонии - это финно-угорский ревайвализм, возвращение к лесам, к хуторам предков - все вроде этого. Это довольно-таки замечательно. Эстония, в целом, все еще сельская страна. Сельская не в плане образа жизни, а в плане образа мыслей, половина из них находится в сельской местности», - сказал представитель эстонской делегации, писатель и колумнист Михкель Мутть.