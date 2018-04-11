среда, 11 апреля 2018 г.
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Теперь Digi-ID не нужно так часто менять

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Обладателем первой карты э-резидента стал Эдвард Лукас.

ФОТО: Liis Treimann

Принятая сегодня в Рийгикогу поправка к закону продлевает срок действия дигитального удостоверения личности Digi-ID с трех лет до пяти.

Начиная с 1 ноября можно будет дистанционно продлить на два года срок дигитальных удостоверений личности, выданных до 1 мая этого года. Об этом сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Цель инициированной правительством поправки к закону – сделать использование дигитального удостоверения личности более удобным и уравнять срок действия удостоверяющих личность документов. Закон вступит в силу 1 мая.

Дигитальное удостоверение личности или Digi-ID – аналогичная ИД-карте карточка с чипом, с помощью которой можно идентифицировать свою личность в электронной среде и поставить дигитальную подпись.

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