Теперь Digi-ID не нужно так часто менять
11 апреля 2018 г., 15:15
Принятая сегодня в Рийгикогу поправка к закону продлевает срок действия дигитального удостоверения личности Digi-ID с трех лет до пяти.
Начиная с 1 ноября можно будет дистанционно продлить на два года срок дигитальных удостоверений личности, выданных до 1 мая этого года. Об этом сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Цель инициированной правительством поправки к закону – сделать использование дигитального удостоверения личности более удобным и уравнять срок действия удостоверяющих личность документов. Закон вступит в силу 1 мая.
Дигитальное удостоверение личности или Digi-ID – аналогичная ИД-карте карточка с чипом, с помощью которой можно идентифицировать свою личность в электронной среде и поставить дигитальную подпись.