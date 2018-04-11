Теперь Digi-ID не нужно так часто менять

Начиная с 1 ноября можно будет дистанционно продлить на два года срок дигитальных удостоверений личности, выданных до 1 мая этого года. Об этом сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Цель инициированной правительством поправки к закону – сделать использование дигитального удостоверения личности более удобным и уравнять срок действия удостоверяющих личность документов. Закон вступит в силу 1 мая.