12 советов, что делать, если близкий человек должен переехать в дом призрения

Попросите в доме призрения план ухода. Его нужно составить в течение 30 дней с момента начала оказания соответствующей услуги. Попросить план ухода может получающий услугу человек или его законный представитель.

В плане ухода должны быть записаны индивидуальные цели ухода, объемы и частота действий по уходу. Отдельно нужно обозначить опорные действия для сохранения самостоятельности человека.

При составлении плана ухода нужно, кроме необходимости ухода, оценить и потребность в медицинских услугах. Поэтому важно, чтобы при составлении плана ухода был задействован или семейный врач, или какой-то другой медицинский работник, который может оценить потребность человека в медицинских услугах. После этого можно решить, какова роль близких в посещении семейного врача (нужен ли транспорт, а также кто предоставляет сопровождающего: дом призрения, семья, самоуправление), и нужно ли найти нового семейного врача, находящегося поблизости от дома призрения.

Если план ухода не составлены, или его не показывают, то, прежде всего, нужно обратиться к собственнику дома призрения и попросить письменные объяснения и крайний срок, к которому план будет готов. Если оказывающий услугу отказывается выдать план ухода получающему услугу или его законному представителю, то это противоречит Закону о социальной опеке, и мы советует связаться с Департаментом социального страхования, который проверит заведение.

Оповестите семейного врача своего близкого человека, если он переезжает в дом призрения, который находится за пределами его района. При необходимости переведите родственника к районному семейному врачу.

Отправляясь в дом призрения нужно взять с собой схему лечение, составленную врачом – выдавая лекарства дом призрения должен руководствоваться им. Если врач меняет лечение, попросите его выдать новую схему лечения и передайте ее в дом призрения.

В ином случае, можно попросить врача показать расписанную схему лечение и составленный домом презрения на его основе лечебный лист. В случае расхождения попросите объяснений и данные врача, изменившего лечение.

Если вы везете лекарства своему близкому, напишите его имя на каждой упаковке и попросите положить их в его именной шкаф с лекарствами. Так правильные лекарства дойдут до правильного человека. Положите вместе с лекарствами чек за покупку – дому призрения он нужен для подтверждения происхождения лекарств.

Вместе с лекарствами передайте в дом призрения схему дозировки препаратов и имя врача, который их назначил. Данные врача нужны, чтобы дом призрения при необходимости мог с ним связаться.

Если лекарства покупает дом призрения, при необходимости попросите увидеть личный шкаф для лекарств и убедитесь, что лекарства, которые выписал врач, там есть.

Все лекарства должны находиться на хранении в закрывающемся помещении, или, если отдельной комнаты нет, в закрывающемся шкафу, и к нему не должны иметь доступ посторонние лица. Если вы видите, что лекарства лежат на столе или в иных местах, оповестите об этом Департамент лекарств.

Если у вас возникли подозрения, что дом призрения не придерживается схемы лечения, ваш родственник получает неправильные или слишком много препаратов, тут же сообщите в Департамент лекарств. В случае тяжелых нарушений, как нанесение телесных повреждений, тут же сообщите в полицию. При необходимости Департамент лекарств проведет дополнительную проверку на месте, а в случае подозрений в совершении преступлений, передаст материалы в прокуратуру.

Спросите, оказывает ли учреждение по уходу и медицинские услуги. У дома призрения не должно быть лицензии на оказания медицинских услуг, но она нужна, если большая часть получателей услуги нуждаются в сестринской помощи в большом объеме – перевязках, лечении пролежней и так далее.

При выборе дома призрения, обязательно исходите из потребностей родственника. Если человек нуждается и в медицинских услугах в большом объеме, убедитесь, что дом призрения в состоянии обеспечить нужной услугой – например, оказывает на месте сестринскую помощь, или обеспечивает ею через партнеров.

Прочтите условия договора об оказании услуг и убедитесь, что оказывающий услуги их выполняет, а также, что условия договора согласовываются в реальной ситуацией.