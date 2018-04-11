Эстонский сайт признан одним из самых популярных в мире

По словам представителя AUTO.RIA.com Артем Уманецa, за последние полгода сайт посетили 142 миллиона раз, или в среднем по 780 тысяч раз в день.

„С учетом посещений мобильной версии сайта цифра выходит в два раза больше - то есть примерно 280 миллионов посещений. С такими показателями портал уверенно занимает не только свое почетное место по популярности в мировой шестерке. Это автосайт №1 в Украине, с помощью AUTO.RIA.com каждый день продается как минимум 1400 автомобилей. Учитывая тот факт, что в Украине проживает около 42 миллионов людей, сайт посещает каждый второй житель страны,“ - сказал Уманец.

Рейтинг шести крупнейших сайтов по продаже автомобилей в мире:

1. autohome.com.cn — самый посещаемый автосайт в Китае и во всем мире. За последние шесть месяцев пользователи посетили этот сайт 875 миллионов раз, в среднем почти пять миллионов посещений в день;

2. drom.ru — на втором месте разместился интернет-проект из России. Этот сайт за последние полгода посетили почти 646 миллионов раз, в среднем зарегистрировано 3,5 миллионов посещений в день;

3. mobile.de — третье место в рейтинге занял сайт из Германии. Его посещаемость — 372 миллиона посещений за последние шесть месяцев, или в среднем чуть более двух миллионов визитов ежедневно;

4. autotrader.co.uk — четвертое место в списке у интернет-проекта из Великобритании. Автотрейдер за последние полгода посетили 192 миллиона раз, или более миллиона посещений в день;

5. autotrader.com — американский сайт по продаже автомобилей, ведущий проект на рынке США. За последние полгода его посетили 183 миллиона раз, а это в среднем миллион посещений в день;

6. AUTO.RIA.com – направленный на украинский рынок проект эстонской компании RIA.com Marketplaces. За последние полгода этот сайт посетили 142 миллиона раз, или в среднем по 780 тысяч раз в день.

Сайт AUTO.RIA.com принадлежит эстонской компании International Online Transactions O? (которая вскоре будет переименована в RIA.com Marketplaces O?), работающей из Эстонии на огромный украинский рынок. Kомпания управляет не только крупнейшим украинским онлайн-рынком автопродаж, но и ведущим онлайн-рынком недвижимости в Украине (DOM.RIA.com).