Трудности перевода: как эстонский маклер на русском языке квартиру прорекламировал

Описание квартиры на улицы Ангерья в Таллинне на русском языке выглядит так:

"...высокое качество ремонта квартиры ждет новых жителей. Ремонтные работы были сделаны, в частности, в виду, чтобы построить новое место жительства. В номерах есть натуральный дубовый паркет. Он также установил новые радиаторы с регуляторами. Квартира теплая, потому что замена всех окон. Удобная кухня ухоженный и опрятный кухонные приборы. Горячая вода может быть вегетативная газовая ванна. В доме есть центральное отопление. Говорят в пользу коммунальных услуг на жительство также благоприятны. КРЕДИТЫ ассоциация заботится о доме в хороших манер. После ремонта крыши и общие коридоры. А также ремонтные работы были проведены во внешнем фасаде. Дальновидный в регионе делают комфортного проживания, рядом с магазинами, детский сад и школу".

И это даже не плод фантазий Google-translate: мы провели эксперимент, попросив Google перевести на русский язык эстонский текст объявления, что вы можете тоже с успехом проделать. Так вот полученный нами вариант оказался гораздо приличнее. Там, по крайней мере, комнаты не превратились в номера, дубовый паркет не устанавливал новые радиаторы, а качество ремонта не ждало новых жителей.

Дорогие эстонские маклеры! Даже если вы ставите около своей фамилии российский флажок, говорящий о том, что вы вроде как владеете русским языком, показывайте ваши варианты переводов русскоговорящим коллегам. Тем более, что их в такой крупной и солидной фирме, как Ober-Haus, достаточно!