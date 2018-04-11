РФ - Трампу: «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства Асада

«„Умные“ ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова также высказала предположение, что обещанные удары США могут быть направлены на то, чтобы уничтожить доказательства применения химоружия в сирийской Думе.

«Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас „умные“ ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, наверное, в том, чтобы быстро замести следы провокации ударами „умных“ ракет и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств», - считает официальный представитель МИД РФ.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. «Россия обещает сбивать любые ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят - хорошие, новые и „умные“», - написал он в Twitter. Впрочем, уже в следующем твитте Трамп предложил всем жить дружно.

Напомним, ситуация вокруг Сирии резко обострилась после того, как правозащитные организации сообщили о химической атаке, проведенной 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, в которой Запад обвинил режим Башара Асада. Во вторник Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции США о механизме расследования химатак в Сирии, однако Россия наложила вето на предложенный документ. Затем Совбез не поддержал подготовленный российской стороной проект резолюции по Сирии.