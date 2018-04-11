Путешествуйте, не отключая интернет! ФОТО: Digitark

Начиная с сегодняшнего дня почти в полусотне стран мира, находящихся за пределами Европейского союза, жители Эстонии смогут пользоваться интернетом на значительно более выгодных условиях, чем это было раньше, пишет портал Digitark.

Менеджер по роуминг-услугам Telia Eesti Хельве Раммуль представила новые однодневные и недельные пакеты интернета, которые начали действовать с 11 апреля в 45 странах. Список государств составлялся на основе предпочтений жителей Эстонии – это те страны за пределами ЕС, в которые чаще всего путешествуют наши соотечественники. Теперь пользование мобильным интернетом в них будет значительно дешевле.