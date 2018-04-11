Начиная с сегодняшнего дня почти в полусотне стран мира, находящихся за пределами Европейского союза, жители Эстонии смогут пользоваться интернетом на значительно более выгодных условиях, чем это было раньше, пишет портал Digitark.
Менеджер по роуминг-услугам Telia Eesti Хельве Раммуль представила новые однодневные и недельные пакеты интернета, которые начали действовать с 11 апреля в 45 странах. Список государств составлялся на основе предпочтений жителей Эстонии – это те страны за пределами ЕС, в которые чаще всего путешествуют наши соотечественники. Теперь пользование мобильным интернетом в них будет значительно дешевле.
“Новые недельные пакеты теперь предлагают 1 ГБ интернета по фиксированной цене (начиная с 25 евро) не только в России и США, но и в таких странах как Швейцария, Бразилия, Израиль, Малайзия, Арабские Эмираты, Австралия, Мексика, Египет и др. Составляя пакеты, мы исходили из того, что 1 ГБ в неделю – это объем интернета, которого должно хватить пользователю со средним объемом потребления, – пояснила Раммуль. – Теперь, пересекая границу, не придется отключать мобильный интернет”.