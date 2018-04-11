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Военным атташе Эстонии в России назначили подполковника Агура Бенно

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Агур Бенно.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

С этой недели обязанности военного атташе Эстонии в России исполняет подполковник Агур Бенно.

В ответ на высылку из Эстонии военного атташе России полковника Олега Афанасьева Москва в свою очередь выслала эстонского военного атташе Тоомаса Педа.

Как сообщило Министерство обороны Эстонии, Педа возвратился в Таллинн, а обязанности военного атташе Эстонии в России исполняет подполковник Агур Бенно.

Полковник Тоомас Педа был военным атташе в России с лета 2016 года.

26 марта министр иностранных дел Свен Миксер сообщил, что в качестве ответного шага на предпринятое в британском Солсбери отравление нервно-паралитическим газом Эстония высылает военного атташе России. Как сказал Миксер, речь идет о дипломате, который вел деятельность, с точки зрения Венской конвенции, не совместимую с поведением дипломата.

По имеющимся у BNS данным, Олег Афанасьев является прошедшим специальную подготовку оперативным работником, в задачу которого входила вербовка людей в Эстонии для секретного сотрудничества со спецслужбами России.

Подполковник Агур Бенно начал службу в Силах обороны в 2001 году. Он служил штабным офицером на различных должностях в главном штабе армии, в 2007-2008 годах был помощником военного атташе в Германии, в 2009-2011 года был офицером по поручениям министра обороны, в 2013-2014 годах находился в миссии в Афганистане.

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