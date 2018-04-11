Военным атташе Эстонии в России назначили подполковника Агура Бенно

В ответ на высылку из Эстонии военного атташе России полковника Олега Афанасьева Москва в свою очередь выслала эстонского военного атташе Тоомаса Педа.

Как сообщило Министерство обороны Эстонии, Педа возвратился в Таллинн, а обязанности военного атташе Эстонии в России исполняет подполковник Агур Бенно.

Полковник Тоомас Педа был военным атташе в России с лета 2016 года.

26 марта министр иностранных дел Свен Миксер сообщил, что в качестве ответного шага на предпринятое в британском Солсбери отравление нервно-паралитическим газом Эстония высылает военного атташе России. Как сказал Миксер, речь идет о дипломате, который вел деятельность, с точки зрения Венской конвенции, не совместимую с поведением дипломата.

По имеющимся у BNS данным, Олег Афанасьев является прошедшим специальную подготовку оперативным работником, в задачу которого входила вербовка людей в Эстонии для секретного сотрудничества со спецслужбами России.