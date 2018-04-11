Видеоподборка: жуткие кадры, снятые на железнодорожных переездах Эстонии

Количество несчастных случаев на дорогах Эстонии по состоянию на 2017 год растет. Свой вклад в эту статистику вносят беспечные и просто недобросовестные участники движения. 10 из 22 происшествий – столкновения автомобилей и поездов, 12 – наезды на находившихся на путях людей, пишет Postimees.

В прошлом году в результате происшествий на железнодорожных переездах пострадали четыре и погибли 13 человек. Это значительно больше, чем в 2016 году: 13 несчастных случаев, семь пострадавших и один погибший.

Главная причина несчастных случаев – беспечность участников дорожного движения и игнорирование правил безопасности.

Камеры видеонаблюдения Eesti Raudtee запечатлели не только несчастные случаи, но и акты вандализма на железнодорожных переездах.

Сбитый шлагбаум может привести к трагическим последствиям: люди, привыкшие руководствоваться шлагбаумом, могут продолжить движение, несмотря на приближающийся поезд.

«Мы относимся к сносу шлагбаумов очень серьезно: после каждого сбитого шлагбаума мы подаем заявление в полицию, в сотрудничестве с которой делаем все от нас зависящее, чтобы установить нарушителей и потребовать от них возмещения ущерба», - сказала Postimees пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Кальюсаар.

Как правило, вандалов находят и наказывают, а кроме наказания, нарушитель должен оплатить установку нового шлагбаума. Восстановление стоит начиная от 120 евро, а полная замена – в десять раз больше, добавила Кальюсаар.