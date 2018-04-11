среда, 11 апреля 2018 г.
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Finnair изменил маршрут рейса из-за возможных авиаударов США по Сирии

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Самолет Finnair. Иллюстративное фото.

ФОТО: PETER ANDREWS/REUTERS

Финская авиакомпания решила изменить маршрут своего рейса в Тель-Авив после предупреждения Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) о возможных авиаударах по сирийской территории в ближайшие три дня, передает fontanka.ru со ссылкой на Helsingin Sanomat.

У Finnair сейчас есть всего один рейс, который проходит над территорией Восточного Средиземноморья, об опасности полетов над которой предупреждает Евроконтроль. В заявлении авиакомпании подчеркивается, что в целях безопасности пассажиров было принято решение об изменении маршрута рейса из Хельсинки в Тель-Авив и обратно.

Напомним, что утром 11 апреля американские СМИ сообщили о том, что военные советники Дональда Трампа рассматривают возможность авиаудара по Сирии.

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