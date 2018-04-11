Finnair изменил маршрут рейса из-за возможных авиаударов США по Сирии

У Finnair сейчас есть всего один рейс, который проходит над территорией Восточного Средиземноморья, об опасности полетов над которой предупреждает Евроконтроль. В заявлении авиакомпании подчеркивается, что в целях безопасности пассажиров было принято решение об изменении маршрута рейса из Хельсинки в Тель-Авив и обратно.