На планирование Нарвской госгимназии отведено мало времени

Нарвское горсобрание 21 декабря 2017 года приняло решение о начале составления детальной планировки целого квартала в 3,1 гектара в середине улицы Александра Пушкина, требуемого как для строительства госгимназии с ее спортивным зданием, так и для реконструкции существующей Нарвской кесклиннаской гимназии по соседству. Планировщиком выбрали Skepast&Puhkim OÜ.

Чтобы госгимназию спроектировать, построить и открыть до сентября 2022 года, как заявлено в подписанном сегодня соглашении Нарвы и Министерства образования и науки, детальная планировка должна быть установлена не позднее конца 2018-го.

Консультант-планировщик из Skepast&Puhkim Кадри Вахер не стала отвечать на вопрос корреспондента - реально ли выполнить эту работу и затем провести все требуемые публичные процедуры в течение этого года? "Заказчиком составляемой нами планировки является Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы, и они отвечают также за организацию планировки и процессуальные действия", - ответила Вахер, посоветовав обратиться с данным вопросом к главному архитеткору Нарвы Ивану Сергееву.

Сергеев в своем комментарии признал, что процесс детального планирования непредсказуем: могут возникнуть, например, чьи-то возражения - и тогда сроки будут зависеть больше не от городских властей, а от хода обсуждения. "Но все таки мы планируем и хотим закончить (планировку) к концу этого года, потому что это государственной важности объект".

"Если бы планировщик думал, что это невозможно, то он, наверное, не взялся бы за эту планировку", - высказал Сергеев надежду на фирму-исполнителя.

Вопрос о сроке установления детальной планировки может встать более остро в связи с тем, что Департаменту архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы надо срочно найти нового специалиста по планировкам, так как на днях уволился прежний. Срок подачи заявлений о приеме на эту работу истечет в эту пятницу.

И в эту же пятницу, 13 апреля, в Нарвской горуправе должно пройти первое публичное обсуждение эскиза детальной планировки территории будущей Нарвской госгимназии со спортивным зданием, существующей Нарвской кесклиннаской гимназии и их ближайших окрестностей. Затем нужно будет объявить архитектурный конкурс.

Министр образвания и науки Майлис Репс сегодня рассказала Rus.Postimees.ee, что на случай какой-либо задержки со строительством Нарвской госгимназии у государства и самоуправления все же будет в запасе еще один год: "В 2023 году нам надо будет закончить программу строительства госгимназий, и мы хотим, чтобы все эти школы в Эстонии были готовы годом ранее - как раз на тот случай, если что-то случится. Но если посмотреть в Нарве, то тут есть возможность открыть госгимназию даже раньше, и срок 1 сентября 2022 года установили пессимисты", - оптимистично высказалась министр.

Согласно подписанному сегодня соглашению Нарвы и министерства, учреждаемая в Нарве государственная гимназия рассчитывается на 900 учащихся, и в ней должны будут обучаться не менее 80 процентов всех гимназистов Нарвы. По замыслу самоуправления, оставшиеся 20 процентов могут быть сохраненным гимназическим звеном, например, в Нарвской эстонской гимназии или в Нарвском языковом лицее, однако этот вопрос еще ждет политического решения на местном уровне.