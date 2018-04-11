Фото: в небе над Эстонией был замечен итальянский самолет-разведчик

Маршрут самолета пролегал как с севера на юг, так и с востока на запад.

ФОТО: Twitter

По данным авиционных порталов, самолеты-разведчики стран НАТО появляются каждую неделю в воздушном пространстве Эстонии. Начальник пресс-службы генштаба Сил обороны Арво Йыэсалу сказал ранее Postimees, что такие полеты предварительно согласованы и являются неотъемлемой частью сотрудничества с союзниками.