среда, 11 апреля 2018 г.
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Фото: в небе над Эстонией был замечен итальянский самолет-разведчик

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Итальянский самолет-разведчик Gulfstream.

ФОТО: Itaalia õhuväe Twitter

Во вторник в небе над Эстонией был замечен самолет-разведчик Военно-воздушных сил Италии Gulfstream G-550, выписывавший почти геометрические фигуры на экране радара, как сообщают военные порталы западных стран, передает Postimees.

Маршрут самолета пролегал как с севера на юг, так и с востока на запад.

ФОТО: Twitter

По данным авиционных порталов, самолеты-разведчики стран НАТО появляются каждую неделю в воздушном пространстве Эстонии. Начальник пресс-службы генштаба Сил обороны Арво Йыэсалу сказал ранее Postimees, что такие полеты предварительно согласованы и являются неотъемлемой частью сотрудничества с союзниками.

Сейчас воздушное пространство Балтийских стран охраняют итальянские истребители, которые располагаются на базе военно-воздушных сил в Эмари.

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