Фото: в небе над Эстонией был замечен итальянский самолет-разведчик

Во вторник в небе над Эстонией был замечен самолет-разведчик Военно-воздушных сил Италии Gulfstream G-550, выписывавший почти геометрические фигуры на экране радара, как сообщают военные порталы западных стран, передает Postimees.
Маршрут самолета пролегал как с севера на юг, так и с востока на запад.
По данным авиционных порталов, самолеты-разведчики стран НАТО появляются каждую неделю в воздушном пространстве Эстонии. Начальник пресс-службы генштаба Сил обороны Арво Йыэсалу сказал ранее Postimees, что такие полеты предварительно согласованы и являются неотъемлемой частью сотрудничества с союзниками.
Сейчас воздушное пространство Балтийских стран охраняют итальянские истребители, которые располагаются на базе военно-воздушных сил в Эмари.
Also today this Italian Air Force Gulfstream G.550 CAEW (MM62303) is making surveillance mission over #Estonia— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) April 10, 2018
(thanks to @5472_nde) #NATO @BalticWatch @MIL_Radar @TheAviationist pic.twitter.com/hTXBvuLVbb